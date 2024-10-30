Bărbat accidentat mortal pe o trecere de pietoni

Un bărbat în vârstă de 68 ani a fost accidentat mortal în timp ce traversa pe o trecere de pietoni din localitatea Săvineşti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 45 ani, din judeţul Galaţi, conducea un ansamblu de vehicule în localitatea Săvineşti, ar fi surprins şi accidentat un bărbat care se afla în traversarea străzii pe trecerea de pietoni. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul bărbatului în vârstă de 68 ani, din Săvineşti", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii continuă cercetările într-un dosar întocmit pentru ucidere din culpă.