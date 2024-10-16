Pe 26 octombrie, Iașul va fi gazda unui eveniment aniversar de excepție, care va marca cei 160 de ani de existență a Baroului Iași. Ceremonia se va desfășura la Palatul Culturii, în impunătoarea Sală a Voievozilor, începând cu ora 10, și va reuni reprezentanți de seamă ai profesiilor juridice, autorităților publice locale și invitați internaționali. Evenimentul aniversar, intitulat „Baroul Iași – 160 de ani de excelență în avocatură”, va aduce în prim-plan rolul și importanța avocaturii în societate. De asemenea, manifestările organizate în cadrul acestei sărbători vor rememora istoria impresionantă a Baroului Iași, care a avut o influență semnificativă în dezvoltarea profesiei juridice din România. Printre personalitățile prezente la acest eveniment se numără prof. univ. dr. Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, alături de delegați din Italia și numeroși profesioniști din domeniul juridic. Participarea acestora subliniază importanța acestui moment nu doar la nivel local, ci și internațional. „Aniversarea celor 160 de ani de activitate a Baroului Iași este un prilej unic de a celebra tradiția juridică și de a recunoaște contribuția avocaților la justiția și democrația din România. Evenimentul va fi, fără îndoială, unul plin de semnificație pentru comunitatea juridică și pentru orașul Iași, simbolizând continuitatea excelenței în avocatură”, au spus oficialii. Cu acest prilej, avocata Oana Neda, decanul Baroului Iași, va transmite un mesaj de respect și recunoștință tuturor celor care, de-a lungul anilor, au contribuit la consolidarea renumelui Baroului Iași și la evoluția profesiei de avocat în România. Astfel, acest eveniment devine nu doar o sărbătoare a istoriei, ci și o oportunitate de a reflecta asupra viitorului profesiei de avocat, într-un context tot mai complex și dinamic.

Maura ANGHEL