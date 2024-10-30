Bătaie ca-n Vestul Sălbatic pentru două peturi cu bere
Patru tineri din Miroslava (doi sunt încă minori), au constituit una dintre cele mai brutale bande de pe teritoriul judeţului. Din fericire pentru cetăţeni, gruparea a avut o existenţă efemeră, de numai o seară. „Recitalul” de pomină a avut loc pe 20 iulie a.c., la terasa unui magazin din comună. C.F.T., A.P.B., S.P.U. şi M.M.P. erau deja beţi, au mai cerut bere. Vânzătorul i-a refuzat, deşi ţinea în mâini două peturi de 2,5 litri. Lucru care i-a supărat teribil pe cheflii.
C.F.T. a încercat să i le smulgă, A.P.B. i-a cărat câţiva pumni în faţă, învineţindu-i ochii, dar omul s-a ţinut tare, a reuşit să scape din încercuirea celor patru, a ieşit în stradă şi s-a refugiat în curtea unei femei ce locuieşte în apropiere. Cu toate că M.M.P. i-a pus piedică, vânzătorul a izbutit să-şi menţină echilibrul, a intrat în ogradă şi s-a ascuns. Nervoşi, cei patru au distrus uşa din termpoan de la intrarea în magazin şi s-au dus după el.
Pe drum, S.P.U. (celălalt minor din gaşcă) a scos un cuţit din buzunar, fluturându-l ameninţător. Cu toţii înjurau şi ameninţau, ca o bandă din Vestul Sălbatic, ditrugând lucrurile întâlnite în cale. Au forţat intrarea în locuinţa unei anume D.P., acolo unde se ascunsese vânzătorul, dar n-au mai apucat să-şi termine opera de răzbunare.
Au venit câteva echipaje de poliţie, i-au imobilizat şi dus la secţie. Li s-a deschis dosar penal pentru comiterea a şase infracţiuni: „lovirea sau alte violenţe”, „tulburarea liniştii şi ordinii publice”, „violare de domiciliu”, „ameninţare”, „distrugere” şi „tentativă de tâlhărie”.
Ancheta s-a derulat cu repeziciune, cu tinerii în arest preventiv, rechizitoriul a ajuns în instanţă pe 5 septembrie a.c. Iar alaltăieri, dosarul a trecut de camera preliminară, urmând începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.