Pagina principală Moldova Bătaie între vecini, cu cuţitul, lopata şi parul din pricina unui gard strâmb

* doar întâmplarea a făcut să nu se lase cu omor

Alaltăieri s-a soluţionat, la Judecătoria Răducăneni, cauza penală  având ca obiect lovirea sau alte violenţe. Una stupidă, în care au fost implicaţi trei vecini din Costuleni. Motivul confruntării fizice teribil de violente a fost îndreptarea gardului ce separă proprietatea lui Ionel P. de cea a fraţilor Răzvan şi Ionuţ N. Aceştia din urmă, uşor chercheliţi, trăgeau ca bezmeticii de gard, chinuindu-se să-l readucă în poziţia iniţială. Hărmălaia l-a distras pe Ionel din ale lui.Omul tocmai tăia nişte cartofi, s-a dus să vadă ce se întâmplă, dar a uitat să lase cuţitul în casă.

Ajuns la gard, Ionel a început să-i certe pe fraţi, aceştia au crezut că vecinul intenţionează să dea cu cuţitul, aşa că au pus şi ei mâna pe arme. O lopată şi un par.

Văzând că sunt beţi, Ionel s-a întors, cu gând să revină în locuinţă. Răzvan şi Ionuţ a tăbărât pe el, l-au atacat pe la spate, lovindu-l de mai multe ori cu lopata şi cu parul. S-au oprit din acţiune abia în momentul când soţia celui bătut a ieşit din casă şi a început să ţipe la ei. Tot ea a sunat la 112, solicitând o ambulanţă şi un echipaj de poliţie.

Ionel a scăpat cu viaţă şi fără sechele, dar a stat internat o lună şi jumătate. De aceea a şi făcut plângere penală împotriva vecinilor. Acetia din urmă au fost condamnaţi la câte doi ani, dar cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN

 

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

