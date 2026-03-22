Bătălia tăcută din spitale: Iașul încearcă să oprească infecțiile care ucid

* cu o valoare totală de peste 30 de milioane de lei, proiectul ce vizează dotarea Sspitalului pentru Copii din Iași cu echipamente moderne, menite să reducă drastic riscul infecțiilor nosocomiale intră în faza critică * este o sumă impresionantă, dar și o recunoaștere tacită a unei probleme sistemice care a fost, ani la rând, tratată superficial

În spatele ușilor închise ale saloanelor de spital, departe de ochii publicului, se duce o luptă tăcută, dar devastatoare. Nu este vorba despre boli rare sau intervenții complicate, ci despre un inamic invizibil, care lovește în cele mai vulnerabile victime: copiii. Infecțiile nosocomiale – acele infecții dobândite în spital – continuă să fie una dintre cele mai mari amenințări ale sistemului medical românesc.

Acum, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, autoritățile încearcă să schimbe radical această realitate, într-un proiect de amploare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

O investiție uriașă pentru un pericol ignorat prea mult timp

În decembrie 2023, contractul de finanțare, de 30 de milioane de lei, a fost semnat cu Ministerul Sănătății, iar termenul limită este unul care apasă tot mai greu: 30 aprilie 2026.

Deși proiectul a fost aprobat încă din 2022, implementarea lui intră acum în faza critică. Plăți, audituri, proceduri administrative – toate trebuie finalizate la timp pentru ca banii europeni să nu fie pierduți.

Chiar și detalii aparent minore, precum serviciile de audit sau de informare, devin esențiale în acest puzzle birocratic. Sume de ordinul miilor de lei trebuie gestionate cu precizie chirurgicală, pentru a respecta condițiile stricte de eligibilitate.

Iar timpul nu mai are răbdare. Tocmai de aceea, consilierii județeni sunt chemați, miercuri, să aprobe, din excedentul bugetului judeţului Iaşi, alocarea sumei de 5 mii lei pentru plata serviciilor de audit şi informare şi publicitate şi creditele bugetare în suma de 10,00 mii lei

Inamicul invizibil care ucide în liniște

Infecțiile nosocomiale nu apar în statistici spectaculoase și nu generează breaking news zilnic. Dar ele există – și uneori, ucid. În spitalele din România, aceste infecții pot transforma un tratament banal într-o dramă.

Echipamentele vizate prin acest proiect nu sunt un lux, ci o necesitate vitală: sisteme de sterilizare moderne, echipamente de monitorizare a mediului, soluții pentru controlul infecțiilor. Fără ele, spitalele rămân vulnerabile.

Deși inițiativa este un pas important, realitatea din teren rămâne complicată. România se confruntă încă cu infrastructură veche, proceduri greoaie și o presiune constantă asupra sistemului medical.

La Iași, situația este cu atât mai sensibilă, cu cât acest centru medical deservește întreaga regiune a Moldovei, iar problemele legate de infecții s-au înlănțuit în ultimul an. Orice întârziere sau blocaj nu afectează doar un spital, ci mii de pacienți. Carmen DEACONU