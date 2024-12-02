Bicicliștii, nemulțumiți de condițiile pe care Iașul le oferă

* „Iaşul are nevoie de piste de calitate, mersul pe bicicletă reprezentând soluţia pentru o mai bună calitate a vieţii, mai puţine congestii şi poluare fonică şi a aerului”, consideră reprezentanții Alianței pentru Transport Alternativ (APTA)

În ultimii ani, municipalitatea ieșeană a încercat, prin diferite metodă, să transforme orașul într-un loc mult mai prietenos pentru cei care utilizează biciclete sau trotinete electrice. Astfel, au fost făcute investiții diverse care să asigure condițiile necesare pentru persoanele care se deplasează pe două roți. Recent, Primăria Municipiului Iași a montat un nou container securizat pentru biciclete, cu 50 de rastele, în zona Nicolina, similar cu cei din cartierul Alexandru cel Bun. „Sunt zone în care cererea de locuri de parcare este considerabilă, astfel încât ar încuraja folosirea bicicletei în detrimentul mașinii, și unde există deja piste pentru biciclete”, a precizat municipalitatea.

Bicicliștii, în continuare nemulțumiți

Bicicliștii din Iași sunt în continuare nemulțumiți de condițiile pe care orașul le oferă pentru cei care se deplasează pe două roți. Aceștia vorbesc despre obstacolele care apar frecvent pe pistele special amenajate și despre amplasamentul nepotrivit al acestora. „S-au realizat verificări şi s-au constatat deficienţe privind semnalizarea, preacum şi obstacole ce fac impracticabile pistele şi care un în pericol siguranţa rutieră a bicicliştilor şi pietonilor. Pe anumite sectoare de pistă au fost identificate obstacole ce nu respectă distanţa minimă faţă de pistă, sunt amplasate pe traseul pistei sau încurcă circulaţia pietonală, pietonii fiind obligaţi să se deplaseze pe pistă. Totodată, există zone unde nu este asigurată lăţimea minimă a amenajărilor rutiere destinate traficului bicicliştilor sau pietonilor. Iaşul are nevoie de piste de calitate, mersul pe bicicletă reprezentând soluţia pentru o mai bună calitate a vieţii, mai puţine congestii şi poluare fonică şi a aerului”, au declarat reprezentanții Alianței pentru Transport Alternativ (APTA).

Cum crede municipalitatea că se poate rezolva această problemă

Primarul Mihai Chirica a vorbit despre acest subiect și a declarat că își dorește ca bicicletele să nu mai fie considerate un adversar al pietonilor sau mașinilor. „Ne dorim ca bicicletele să nu mai fie considerate un adversar al pietonilor sau maşinilor. Trebuie să fie o formă complementară care să îşi găsească locul. Utilzarea bicicletei trebuie să fie o formă foarte clar reglementată. În Olanda, la 12 ani, elevii dau examen pentru a se atensta că deţin cunoştinţele minime pentru utilizarea bicicletei. Pe baza acestui atestat, aceştia pot ieşi în trafic cu bicicletele. Nu sunt de acord cu prezenţa pistelor pe trotuare, au fost foarte multe accidente în mai multe zone ale oraşului. Nu trebuie ca o pistă de biciclete să convieţuiască cu un trotuar. Legislaţia românească a stricat acest lucru, a pus nişte condiţii dure de protejare a pistelor de biciclete. Bicicleta trebuie să devină formă de transport, nu mijloc de relaxare. Este posibil să fie mutate pe partea carosabilă, acest lucru ar fi corect. Dar legislaţia nu ne lasă să facem acest lucru. În străinătate există astfel de piste pe partea carosabilă. În unele zone ar însemna să renunţăm la spaţiul verde sau la o bandă de circulaţie”, a precizat primarul Mihai Chirica. Cristian ANDREI