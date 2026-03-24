Brutăriile artizanale din Iași au dus dumicatul în zona de lux

* piața pâinii din Iași s-a rupt tot mai clar în două * în timp ce în hipermarketuri încă se găsesc produse de bază la 1,99 lei, 4,69 lei sau 5,99 lei, în brutăriile artizanale locale o pâine cu maia trece de 10-12 lei, iar sortimentele premium urcă la 16-20 de lei * diferența dintre franzela ieftină de raft și pâinea de nișă a devenit atât de mare încât puțini își permit un dumicat de luxe

La raft, segmentul cel mai accesibil rămâne cel din retailul mare. Într-un hipermarket cunoscut, o pâine albă feliată de 300 de grame este listată la 1,99 lei, în timp ce „Pâinea brutarului cu maia” de 400 de grame apare la 4,69 lei. Pâinea din făină dietetică integrală de grâu de 500 de grame este listată la 5,99 lei. Cu alte cuvinte, pentru cumpărătorul care caută strict produsul de bază, pragul de intrare rămâne încă sub 6 lei.

Oferta din marile lanțuri arată însă că și aici piața s-a diversificat puternic. Un alt hipermarket afișează 71 de produse în categoria „pâine și specialități”, iar printre exemplele vizibile apar atât produse crocante la 7,99 lei, cât și sortimente speciale sensibil mai scumpe. Asta arată că și în comerțul modern pâinea nu mai înseamnă doar franzela clasică, ci o categorie tot mai fragmentată, cu prețuri care urcă odată cu rețeta, ingredientele și nișa de consum.

Ruptura cea mare se vede însă în zona artizanală. La o brutărie artizanală din Iași, French Baguette este listată la 10 lei, iar oferta de pâini artizanale pornește de la acest prag și urcă spre sortimente mai elaborate. Magazinul se prezintă explicit drept brutărie artizanală din Iași, construită în jurul produselor naturale și al rețetelor tradiționale, ceea ce explică și poziționarea de preț peste raftul clasic din hipermarket.

Și mai sus este zona premium. O altă brutărie artizanală vinde pâinea de secară de 400 de grame la 16 lei, iar această poziționare confirmă că, în segmentul artizanal, pâinea a ieșit clar din zona produsului cotidian ieftin și a intrat în teritoriul specialităților. Între pâinea cea mai ieftină identificată în retailul mare și o pâine artizanală premium, diferența de preț ajunge astfel de la 1,99 lei la 16 lei, adică de peste opt ori.

Pe fundal, și statisticile arată că presiunea de scumpire nu s-a oprit. INS arată că grupa „pâine, produse de franzelărie și specialități” a crescut în februarie 2026 cu 0,53% față de ianuarie 2026, cu 1,06% față de decembrie 2025 și cu 10% față de februarie 2025. În ianuarie 2026, aceeași grupă era la 109,87 raportat la ianuarie 2025. Asta înseamnă că pâinea nu doar s-a diferențiat pe segmente, ci a continuat să se și scumpească în ansamblu.

Pentru Iași, concluzia e simplă: nu mai există un singur preț al pâinii. Există pâinea de volum, ieftină, ținută jos de hipermarketuri, există pâinea „intermediară”, deja împinsă în zona 4-6 lei, și există pâinea artizanală, care sare spre 10-16 lei și transformă un produs banal într-unul premium. Iar felul în care s-a rupt această piață spune, poate mai bine decât multe alte alimente, cât de mult s-a mutat consumul ieșenilor între nevoie, gust și putere reală de cumpărare.

Teona SOARE