Cabinet de vaccinare anti HPV, la IRO

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi a deschis un cabinet de vaccinare anti HPV (Virus Papiloma Uman), primul din afara Bucureştiului. Programările pentru imunizare se fac fie telefonic, fie pe email, în baza unei trimiteri date de medicul de familie sau medicul specialist.

În peste 95% din cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de infecţia cu virusul papiloma uman, care infectează pielea şi mucoasele. „Infecţia persistentă cu HPV este cauza principală pentru apariţia leziunilor canceroase la nivelul colului uterin. Din păcate, vedem foarte des cazuri grave la vârste din ce în ce mai mici. Singura armă împotriva cancerului de col uterin este, în acest moment, vaccinul anti HPV. Sunt ţări în care a fost aproape eliminată această patologie, tocmai pentru că atât femeile, cât şi bărbaţii s-au imunizat”, spune dr. Flavius Ovidiu Iordache, medic primar obstetrică ginecologie la Centrul de Screening al IRO.

Vaccinul este gratuit pentru fete şi băieţi, cu vârsta între 11 şi 18 ani, şi compensat 50% pentru femeile cu vârsta între 19 şi 45 de ani.

Specialiştii recomandă ca prima administrare a vaccinului să se realizeze până la vârsta de 14 ani. „Doamnele care doresc să se vaccineze trebuie informate asupra faptului că o schemă completă de imunizare împotriva HPV este alcătuită din trei doze (0, 2 şi 6 luni de la prima vaccinare). Pacienta care se prezintă pentru vaccinare este important să fie sănătoasă, adică să nu prezinte febră în ultimele zile, boli acute formă moderată sau severă, sau o agravare a unei boli cronice”, a spus dr. Cristina Cura, medic specialist epidemiologie în cadrul IRO Iaşi.

Medicii spun că infecţia cu HPV poate avea multiple localizări, dar afectează în special colul uterin, care face legătura între vagin şi uter.

Anual, în România, 3.300 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar 1.800 dintre acestea pierd lupta cu boala. De la înfiinţarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi au fost înregistrate 30.119 de cazuri de cancer de col uterin, 2000 dintre acestea doar în cadrul Caravanei ONCOPREV. Laura RADU