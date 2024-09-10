Calitatea aerului în municipiul Iași, între „bună” și „acceptabilă”

În ultimele două zile, calitatea aerului în municipiul Iași s-a încadrat în limitele normale, valorile măsurate și înregistrate de senzorii Agenției pentru Protecția Mediului (APM) amplasați în punctul de control din Tudor Vladimirescu privind concentrația particulelor PM10 nedepășind semnificativ indicii de poluare în atmosferă. „Conform datelor furnizate de stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Iași în care a fost disponibil cel puţin un indice specific conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1818/2020, în perioada 07.09.2024 - 08.09.2024 indicele general de calitate a aerului corespunzător poluanților monitorizați a fost de la bun la acceptabil. Buletinele zilnice pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului in județul Iași se pot consulta accesand pagina de internet a instituâției, secțiunea buletine – calitate – aer”, anunță reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului.

Potrivit documentului, măsurările automante de particule în suspensie PM10 au scop informativ, eventualele depășiri ale valorilor normale ale acestora urmând să fie confirmate sau infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Datele de calitate a aerului obținute în stațiile automate de monitorizare a calității aerului pot fi consultate, de asemenea, în timp real accesand site-ul www.calitateaer.ro, unde se pot vizualiza informații actualizate din oră în oră aflate în curs de validare și certificare, precum şi prin intermediul panoului de informare a publicului amplasat în parcarea din fața mall-ului din Tudor Vladimireascu. Edi MACRI