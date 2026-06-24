O antreprenoare din Iași va duce în Japonia cărți și jocuri create de la zero în România. Diana Mocanu va urca pe 29 iunie pe o scenă din Shibuya, în cadrul delegației MoonShotX, pentru a prezenta produsele educaționale dezvoltate de echipa sa și posibilitățile de licențiere pe piața asiatică.

De la Iași la Tokyo, cu produse educaționale românești

Pentru industria creativă din Iași, deplasarea programată între 29 iunie și 3 iulie reprezintă mai mult decât participarea la o misiune economică. Este o încercare de a schimba sensul unui traseu cultural și comercial devenit familiar. România importă de ani întregi anime, manga, jocuri și numeroase produse creative japoneze. De această dată, idei dezvoltate la Iași vor fi prezentate direct unui public de afaceri din Tokyo.

Diana Mocanu, managerul grupului Printco-Gama, va participa la întâlniri cu potențiali parteneri japonezi, miza fiind licențierea unor cărți și jocuri educaționale create în România. Prezentarea principală este programată pe 29 iunie, în Shibuya, unul dintre cele mai cunoscute districte ale capitalei nipone. „Ne-am obișnuit să importăm imaginație din Japonia: anime, manga, jocuri. Lunea viitoare facem drumul invers. Pe 29 iunie urc pe o scenă în Shibuya, în delegația MoonShotX din Tokyo, ca să prezint Editura Gama și Tiki-Tan. Și am emoții ca în prima zi de școală”, a transmis Diana Mocanu.

O poveste creată în România pentru copiii din Japonia

Antreprenoarea va prezenta produse gândite și realizate de echipa sa din Iași, de la concept și conținut până la forma finală. Testul pieței japoneze este unul dificil, într-un spațiu comercial cunoscut pentru atenția acordată calității, detaliilor și experienței oferite consumatorului.

„Duc acolo creativitate românească: cărți și jocuri pe care echipa noastră le-a gândit de la zero, acasă. E altceva să pui ceva al tău în fața unui public japonez, atent la fiecare detaliu, greu de impresionat”, a explicat Diana Mocanu.

Obiectivul delegației nu este simpla expunere a unor produse, ci identificarea unui partener local care să faciliteze adaptarea, licențierea și distribuția acestora. Intrarea pe piața japoneză presupune traducere, localizare culturală și respectarea unor standarde comerciale diferite de cele europene.

„Ăsta e exportul în care cred: o poveste gândită în România, ajunsă în mâinile unui copil de la mii de kilometri. Cum arată una tradusă în japoneză, vă arăt lunea viitoare”, a mai spus antreprenoarea din Iași.

Participarea în delegația internațională vine după ce grupul condus de Diana Mocanu a fost desemnat câștigător al PinkMoon, competiție dedicată antreprenoarelor și organizată în cadrul proiectului MoonShotX. Selecția a fost realizată dintr-o bază de peste 2500 de companii fondate sau conduse de femei.

PinkMoon oferă câștigătoarei acces direct în etapa de internaționalizare MoonShotX. În cazul afacerii ieșene, traseul extern a inclus sesiuni și întâlniri în Viena, Londra și Tokyo, fiecare piață fiind abordată în funcție de produsele și obiectivele grupului.

Dan DIMA