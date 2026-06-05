O masă rapidă în Iași nu mai înseamnă de mult 20 de lei. În 2026, pentru un client obișnuit, nota realistă pornește de la 35–40 de lei și ajunge frecvent la 55–70 de lei, dacă include meniu complet, băutură sau desert.

Exemplele sunt simple. Un kebab sau un meniu de tip doner ajunge la aproximativ 35–50 de lei. Un gyros sau un meniu cu carne, cartofi și sosuri se duce spre 38–62 de lei. O pizza simplă pornește de la aproximativ 38 de lei, dar variantele mai mari sau cu blat special pot urca spre 70–90 de lei. Un box mexican, cu burrito, cartofi sau nachos și băutură, se învârte în jurul a 35–40 de lei. La sushi, noodles sau formule de tip „all you can eat”, pragul de 70–75 de lei nu mai este deloc neobișnuit.

Asta înseamnă că foodcourt-ul nu mai este doar un loc de poftă, ci un loc de calcul. Studentul se uită la prețul meniului. Angajatul compară ce poate cumpăra cu tichetul de masă. Părintele face rapid socoteala pentru trei sau patru persoane.

Cât costă o masă de vară în Iași

Pentru o persoană, un bon obișnuit arată cam așa: 38–45 de lei pentru un meniu cu shaorma, kebab, gyros sau crispy cu cartofi; 45–55 de lei pentru burger cu cartofi și băutură; 40–60 de lei pentru pizza, paste, noodles sau mâncare asiatică; 60–75 de lei pentru sushi, bowl-uri mai elaborate sau meniuri speciale.

Dacă adăugăm o băutură, nota crește cu încă 8–12 lei. Dacă apare și desertul, clătită, înghețată, bubble waffle sau prăjitură, se mai adaugă 15–30 de lei. Astfel, o ieșire care începe ca „luăm ceva rapid” poate ajunge, pentru o singură persoană, la 60–90 de lei.

Pentru o familie cu doi copii, matematica devine mai dură. Două meniuri de adulți, la 50–60 de lei fiecare, plus două meniuri mai mici sau porții pentru copii, la 30–40 de lei fiecare, înseamnă deja 160–200 de lei. Cu băuturi și un desert, nota trece ușor de 230–250 de lei.

Ce mănâncă Iașul vara

Vara se vând bine preparatele rapide, consistente și ușor de împărțit. Pizza rămâne una dintre opțiunile cele mai comode pentru grupuri. Burgerii și meniurile cu cartofi sunt alegerea clasică pentru tineri. Shaorma, kebabul și gyrosul câștigă prin porție mare și senzația că „ține de foame”. Noodles, orezul cu legume, puiul asiatic, sushi-ul și bowl-urile atrag publicul care vrea ceva mai diferit sau mai „urban”.

La prânz, se simte presiunea corporatiștilor. O masă de birou trebuie să fie rapidă, predictibilă și sub un prag psihologic. Pentru mulți angajați, acest prag este în jur de 40–50 de lei. Ce trece de 60 de lei începe să fie tratat ca ieșire, nu ca simplu prânz.

Pentru studenți, diferența de 10 lei contează. Un meniu de 37 de lei poate fi acceptabil, unul de 55 de lei devine ocazional. Pentru familiile cu copii, criteriul principal este altul: să găsească în același loc mâncare diferită pentru fiecare, fără rezervare, fără timp mare de așteptare și fără discuții interminabile.

Inflația se vede în farfurie

România a intrat în vara lui 2026 cu o inflație anuală de peste 10%, iar serviciile s-au scumpit chiar mai puternic. În foodcourt, acest lucru se vede direct. Materia primă, chiria, salariile, utilitățile, ambalajele și comisioanele se mută, în final, în prețul meniului.

De aceea, clientul nu mai cumpără la fel. Caută promoții, meniuri combinate, porții mai mari, oferte de tip „box”, băuturi incluse sau reduceri la mai multe produse. Unii renunță la desert. Alții împart pizza. Mulți aleg mâncarea care pare cea mai sățioasă pentru bani: cartofi, carne, lipie, sosuri, porții mari.

Foodcourt-ul devine astfel o fotografie foarte precisă a economiei urbane. Nu arată doar ce pofte are Iașul vara, ci și cât își mai permite să transforme masa într-o ieșire.

Bonul real: de la 40 de lei la 250 de lei

Într-o zi obișnuită de vară, un tânăr poate ieși din foodcourt cu un bon de 40–50 de lei. Un angajat aflat în pauza de prânz ajunge, cel mai probabil, la 45–60 de lei. Un cuplu trece de 100–120 de lei dacă adaugă băuturi. O familie cu doi copii ajunge frecvent la 180–250 de lei.

Aceste cifre explică de ce foodcourt-ul este mai mult decât o zonă de mâncare. Este un indicator al puterii de cumpărare. Când mesele sunt pline, nu înseamnă neapărat că oamenii cheltuie fără grijă. Înseamnă că au ales una dintre cele mai accesibile forme de ieșire urbană: fără ospătar, fără rezervare, fără meniu de restaurant, dar cu prețuri care se apropie tot mai mult de cele ale unei mese în oraș.

Iașul mănâncă vara pizza, burgeri, gyros, kebab, noodles, sushi, crispy, cartofi, clătite și înghețată. Dar, mai ales, mănâncă atent. Cu ochii pe preț, cu telefonul în mână, cu comparații între meniuri și cu o întrebare tot mai prezentă: cât costă, de fapt, o pauză de masă în oraș? Maura ANGHEL