Caz confirmat de meningită la o gradiniță din municipiul Botoșani

Un caz confirmat de meningită și unul suspect au fost raportate la Grădinița nr.19 din municipiul Botoșani.

Din fericire, copilul internat la sfârșitul săptămânii trecute este bine și va fi externat. Conducerea unității de învățământ a luat măsuri rapide pentru igienizarea spațiilor pentru a preveni răspândirea bolii.

Părinții copiilor care frecventează unitatea școlară respectivă sunt încurajați să fie vigilenți și să contacteze medicul în cazul în care observă simptome asociate cu meningita