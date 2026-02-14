Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor

În aceste zile, Iașul este cuprins de atmosfera iubirii. Sâmbătă, 14 februarie, este Ziua Îndrăgostiților și sunt organizate o serie de evenimente. De la ateliere de ceramică și lumânărit, plimbări cu Tramvaiul Iubirii, spectacole de teatru și concerte, la degustări de ciocolată și petreceri tematice, orașul oferă zeci de evenimente pentru toate gusturile.

„Ghidul acestui sfârșit de săptămână. Fie că alegi o experiență romantică în doi, o ieșire cu prietenii sau activități pentru cei mici, agenda este plină de opțiuni: târg de nunți, lansări de carte și expoziții, spectacole pentru adulți și copii, concerte live, meniuri speciale la restaurante, seri de stand-up comedy și petreceri până târziu în noapte.

Vineri, 13 februarie

Târg de nunți – de la rochie și decor, până la lumini și muzică; Palas Mall; interval orar 10.00-22.00;

Atelier de lumânărit – tematică celebrarea iubirii; Caferamica; ora 18.00; bilet 180 lei;

Expoziție interactivă pentru copii – Patrula Cățelușilor; Mall Moldova (zona HalfPrice);

Atelier creativ – „Pictăm pernuțe decorative”; Mall Moldova (zona Rotonda); ora 18.00; intrare liberă;

Spectacolul de teatru „Jocul dragostei și al întâmplării”; Teatrul Național; ora 19.00; bilet 55-99 lei;

Lansare de carte – „Știința de a Fi și Arta de a Trăi. Meditația Transcedentală”; Cărturești Palas; ora 18.00;

Seară romantică la Charlotte, cu Teo Pocora și Cristina Dima; Cofetăria Charlotte; ora 18.00;

Expoziția „Legături invazive”; Borderline Art Space;

In memoriam Grigore Vieru; Parcul Copou; ora 11.00;

Concert Fratelemare și Colțu’ Sălbatic – lansare EP-ul „Casa de Nebuni”; Urbana Club; ora 20.00; bilet 40 lei;

Stand Up Comedy „În viața reală”, cu Paul Szabo și Tudor Costina; Helix Pub; ora 20.00; bilet 43 lei;

„Pre-Valentines music night” cu DJ Pupalluna; Negru Zi – coffee & arts; ora 19.30;

Petrecerea „All The Single Ones”; Fratelli; ora 23.00;

Petrecerea „ Kiss. Repeat”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;

Petrecerea „Retro Love Party” – muzica anilor ’80-’90; El Barin; ora 21.00; suport DJ 15 lei;

Sâmbătă, 14 februarie

Atelier de modelaj și pictură pe ceramică – „Perfect Date on Valentine’s Day”; Caferamica; sesiuni disponibile pentru pictură de la 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 și 20.00; sesiuni disponibile pentru modeaj de la 10.00 și 14.00; bilet pictură pe ceramică 50-150 lei; bilet atelier ceramică 130 lei;

Atelier de modelaj pentru copii – „Iubirea în sculptură”; Palatul Culturii; ora 13.00; bilet 40 lei;

Tramvaiul Iubirii – tur ghidat cu Tramvaiul Cafenea – trei curse pe traseul Rond Târgu Cucu-Copou și retur, cu staționare 30 de minute înainte de plecare;

Târg de nunți – de la rochie și decor, până la lumini și muzică; Palas Mall; interval orar 10.00-22.00;

Cărturești Casual TCG Play Day, cu Alin Corfu – joc, conversații, shuffle-uri spontane și pauze de respiro printre rafturi; Cărturești Felicia; ora 11.00;

Spectacolul de teatru „Domnul Vulpe”; Teatrul Național; ora 19.00; bilet 55-99 lei;

Spectacolul de teatru „Aventuri cu… Dl. Goe”; Ateneul Național; ora 11.00; bilet 20 lei;

Concert Trei Tenori de Ziua Îndrăgostiților; Cinema Victoria (Sala Unirii); ora 19.00; bilet 80-150 lei;

Eveniment pentru copii de Valentine’s Day – Petrecerea prieteniei – atelier, club de carte; Restaurant Little Texas; ora 17.00; bilet atelier 55 lei/copil;

Eveniment de Valentine’s Day – „A table for two. A world just for you”; Restaurant Little Texas; ora 19.00; meniu 290 lei/persoană;

Eveniment de Valentine’s Day – cină în doi; Restaurant Casablanca; ora 18.00; meniu 259 lei/persoană;

Degustare de ciocolată; Manifest Pub; ora 16.00; bilet 150 lei (bon de consumație de 35 lei);

Seară de joc pentru cupluri – „Duelul Cuplurilor”; Tucano Coffee Palas Campus; ora 18.00;

Expoziția „Legături invazive”; Borderline Art Space;

Concert Trupa Times; Berarium; ora 20.00;

Concert „ANTON – de 10 ani Suntem Brazi”; Rocknrolla; ora 20.00; bilet 64 lei;

Petrecerea „Not a House Party with CDC SabinaCP & Donisan”; Acaju; ora 22.00; bilet 25 lei;

Petrecere de Valentine’s Day – „Pradox of Love & Chaos”; Fratelli și Biutiful; ora 22.00; bilet 75-115 lei;

Petrecere de Valentine’s Day – „ Kiss. Repeat”; Legend Pub; ora 22.00; intrare liberă;

Petrecere de Valentine’s Day – „Love & Hate Party”; Beer Zone; ora 21.00;

Petrecere de Valentine’s Day – „RED Party”; Atelierul de Bere; ora 20.00; bilet 100 lei (35 lei bon consumație);

Duminică, 15 februarie