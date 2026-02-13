În Iași, luna februarie vine anul acesta cu două date care arată ca un pariu sigur pentru publicul de concert: 14 februarie 2026 (de Ziua Îndrăgostiților) și 24 februarie 2026 (de Dragobete). În ambele seri, scena de la Sala Unirii devine „locul unde iubirea se cântă” – cu o formulă care a făcut deja sală plină în ultimii ani: cei trei tenori ieșeni, cu orchestră și cor, într-un repertoriu gândit să prindă atât publicul de operă, cât și pe cel care vine pentru emoție, refren și atmosferă.

Pe afiș apar Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu – „Cei 3 Tenori ieșeni” – iar în spatele lor, un aparat muzical de forță: dirijorul Daniel Jinga, Orchestra Metropolitană Iași și Corul Marii Uniri. Organizatorii mizează pe ideea de „gală” în sensul ei clasic: eleganță, rigoare, construcție scenică, dar și energie, fără distanța rece a unui concert „doar pentru cunoscători”.

Selecția muzicală anunțată merge pe o linie care, în Iași, prinde exact acel public mixt – de la iubitorii de operă la cei care vor melodii celebre: opera italiană și canzonette, teme internaționale recunoscibile, ba chiar și accente cinematografice, în special în seara de Dragobete, unde spectacolul își asumă un contrast de genuri. În 24 februarie, cei trei tenori sunt însoțiți de trei nume cu greutate pentru publicul larg – Monica Anghel, Luminița Anghel și Nico – într-o formulă care promite „o călătorie sonoră” între dramatismul operei și nostalgia baladelor.

Mesajul instituției este limpede: aceste două date sunt prezentate ca momente rare în calendarul apropiat, o întâlnire de gală „care nu va fi replicată în perioada următoare”, după cum indică organizatorii. Concertele sunt programate explicit pentru 14 și 24 februarie 2026. Pentru public, miza rămâne aceeași: două seri consecutive ca importanță, la distanță de zece zile, în care Sala Unirii devine loc de sărbătoare – Valentine’s Day, apoi Dragobete – cu aceeași distribuție de bază și cu un plus de „vedete” în seara românească a iubirii. Clara DIMA