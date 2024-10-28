Cel mai impertinent hoţ: a făcut inventarul prăzii de faţă cu victima

* în prealabil, îşi făcuse rost de o dublură a cheii de la intrare * după ce a pătruns în apartament, s-a recomandat, apoi, la ieşire, a salutat politicos * a operat o săptămână mai târziu şi a fost prins în câteva zile * victima avea pe telefon o aplicaţie de localizare a laptopului furat

Ieşeanul Ionel M. ar merita înscris în Cartea Recordurilor drept cel mai impertinent hoţ de pe faţa Pământului. Fapta pentru care a fost condamnat, luni, 28 octombrie a.c., de către magistraţii Judecătoriei Iaşi e o mostră de maximă îndrăzneală şi tupeu cât cuprinde. Primul pas făcut de inculpatul Ionel M.: şi-a făcut rost, cine ştie cum (anchetatorii nu s-au lămurit asupra acestui aspect) de o dublură a cheii de la intrarea în apartamentul deţinut de D.N. în Piaţa Unirii, apartament închiriat unei tinere franceze, studentă la Medicină.

Pasul 2, recordul de care pomeneam. Cu o săptămână înainte de furtul efectiv, mai exact pe 22 octombrie 2022, Ionel a forţat întrarea în locuinţă. Studenta era acasă, a auzit un zgomot la uşa de la intrare, ca şi cum cineva încerca să descuie. Singură fiind şi, neavând la îndemână telefonul, tânăra s-a proptit în uşă, însă n-a izbutit să facă faţă asaltului hoţului. Acesta a pătruns în interior, i-a arătat chiriaşei cheia cu care a intrat, după care a început inspecţia locului. A făcut-o cu migală şi temeinicie, notându-şi într-un carneţel bunurile ce meritau a fi sustrase. Un laptop MacBook Air în valoare de aproximativ 1.600 euro, un ceas de damă şi mai multe mărunţişuri. N-a furat nimic în acel moment, a salutat politicos şi a ieşit. Consternată, franţuzoiaca n-a putut bâigui nimic.

La plecare, infractorul a luat mopul cu el. După ce a spălat pe jos

Ionel a acţionat la fix şapte zile după. Răstimp în care a monitorizat atent obiceiurile fetei, momentele în care pleacă de acasă şi durata lor. Aşa că a putut opera nestingherit. A pus în sacoşă bunurile ochite cu prilejul precedentei vizite, apoi a mai şi spălat pe jos. La plecare, a luat mopul cu el.

Fata s-a întors acasă după miezul nopţii, încă de la intrare a simţit un miros puternic de detergent, ordine şi curăţenie pretutindeni. Pe moment, s-a bucurat, dar, în următoarele minute şi-a dat seama că tocmai fusese victima unei spargeri. Lipseau cele inventariate de Ionel.

Norocul ei a fost că avea instalată pe telefonul mobil o aplicaţie ce-i permitea să localizeze laptopul în timp real. Şi cum Ionel îl purta mereu cu el, prinderea hoţului a fost o chestie de zile.

Pe 6 noiembrie, aplicaţia a avertizat-o că infractorul tocmai a intrat în bloc. Studenta a ieşit din apartament, împreună cu cei trei musafir, Ionel a fost imobilizat, s-a chemat poliţia, care l-a preluat şi dus la secţie. Toate bunurile au fost recuperate şi predate păgubitei, mai puţin mopul.

Toată treaba asta i-a adus impertinentului hoţ o condamnare la un an, dar cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN