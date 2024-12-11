Cel mai mare parc eolian din Iași va fi construit la Butea

* parcul – o investiție privată - propune ocuparea unei suprafețe de 19,6 ha și include 20 de turbine eoliene - fiecare cu putere nominală de 6,6 MW și o înălțime totală de 258 m (pilon și pală), la care se adaugă o stație electrică de transformare de 110/33kV

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași a emis, zilele trecute, Acordul de mediu pentru proiectul „Construire parc eolian – turbine eoliene, platforme de operare, drumuri de acces și rețele interne” propus fi realizat pe teritoriul comunei Butea, investiția fiind una privată.

Parcului eolian, cu o putere instalată de 132 MW, este cel mai mare parc de acest fel reglementat până acum de APM Iași pe teritoriul județului. Amplasat în totalitate pe teritoriul administrativ al comunei Butea, parcul propune ocuparea unei suprafețe de 19,6 ha și include 20 de turbine eoliene - fiecare cu putere nominală de 6,6 MW și o înălțime totală de 258 m (pilon și pală), la care se adaugă o stație electrică de transformare de 110/33kV.

Situat în proximitatea unor arii protejate situri Natura 2000, respectiv ROSPA 00072 Lunca Siretului Mijlociu și ROSCI 0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, proiectul include, pe lângă măsurile specifice de protecție a mediului pe perioada construcției și funcționării, și o serie de soluții/elemente constructive necesare reducerii riscului de coliziune a unor specii de păsări sau lilieci cu palele turbinelor în mișcare. „Parcul eolian de la Butea este al 10-lea proiect de acest gen reglementat de APM Iași pe raza județului (din care 2 sunt deja funcționale, respectiv cele de la Vânători și Ruginoasa), a căror putere instalată totală este de aproape 500 MW. Realizarea și punerea în funcțiune a acestor proiecte duce la creșterea ponderii energiei electrice produsă din surse regenerabile, cu emisii zero de dioxid de carbon și de poluanți precum dioxidul de sulf, oxizii de azot sau pulberi în suspensie pe perioada de funcționare, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluării și atingerea obiectivelor de mediu”, a transmis Galea Temneanu, director executiv APM Iași. Radu MARIN