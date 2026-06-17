Centura Bacăului, închisă complet din 15 iulie!

Circulația pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău - deja parte integrată din viitoarea rețea de mare viteză a Moldovei - urmează să fie suspendată temporar începând cu 15 iulie, într-o măsură care marchează una dintre cele mai importante etape ale conectării Autostrăzii A7.

Decizia vine în contextul lucrărilor de „fierbinte” infrastructură, necesare pentru realizarea legăturilor definitive între actuala Centură a Bacăului și noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei, atât dinspre Adjud, cât și dinspre Pașcani. Practic, unul dintre cele mai circulate segmente rutiere din zonă intră într-o pauză totală pentru a face loc unui pas esențial spre rețeaua de viteză a viitorului. „Conform informațiilor de la acest moment, circulația autovehiculelor pe VO Bacău va fi închisă cu începere din 15 iulie, în vederea conectării cu noul tronson din A7”, au transmis reprezentanții DRDP Iași, precizând că măsura este încă în faza de detaliere, urmând ca programul exact și schema de semnalizare să fie anunțate oficial.

În spatele acestei opriri temporare se află însă o miză uriașă: integrarea completă a municipiului Bacău în coridorul strategic al Autostrăzii A7 - Autostrada Moldovei — proiect considerat coloana vertebrală a infrastructurii rutiere din estul României.

Odată finalizate lucrările, Bacăul va deveni un nod rutier esențial pe axa de mare viteză care leagă sudul țării de nordul Moldovei, într-o rețea care se extinde accelerat de la București spre Pașcani și mai departe.

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, estimează că până la sfârșitul lunii august 2026, circulația va fi deschisă pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău, care se vor adăuga celor aproximativ 250 de kilometri deja funcționali între București și Adjud — o evoluție care schimbă radical harta mobilității din România.

Pentru șoferi, urmează luni de disconfort. Pentru infrastructură, însă, este momentul în care Autostrada Moldovei se leagă, piesă cu piesă, într-un coridor continuu de viteză care redefinește complet transportul din regiune. Daniel BACIU