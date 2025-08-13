Cetățean portughez, reținut după ce a introdus în țară 1 kg de cocaină pe care voia să o vândă în județe din Moldova

Un cetățean portughez, în vârstă de 60 de ani, a fost reținut de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamț și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și introducere în țară de droguri de mare risc.

Potrivit DIICOT, acesta a introdus în țară, în aprilie 2025, aproximativ 1 kilogram de cocaină, cu scopul de a o vinde pe raza județelor Vaslui, Neamț și Iași.

„La data de 12 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț au dispus reținerea unui inculpat (cetățean portughez), cu vârsta de 60 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și introducere în țară de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în luna aprilie 2025, inculpatul a introdus în țară aproximativ 1 kilogram de cocaină (drog de mare risc) în scopul comercializării pe raza județelor Vaslui, Neamț și Iași”, transmite DIICOT.

Portughezul a fost prins în flagrant de autorități pe 11 august, în timp ce vindea aproximativ 360 grame cocaină, în municipiul Roman.

„ A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunerea de arestare a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile."

Narcis Ghiurca adevarul.ro