Cinci evenimente cu invitați speciali în noiembrie, la Ateneu



Ateneul Național din Iași pregătește un program diversificat și captivant pentru luna noiembrie, cu cinci evenimente unice ce includ prezența unor actori și personalități de excepție. Maia Morgenstern, Marius Manole, Rodica Mandache, Ansamblul Violoncellissimo și Acad. prof. univ. dr. Alexandru-Vladimir Ciurea vor aduce un plus de rafinament și intensitate fiecărui eveniment.

Programul începe pe 1 noiembrie cu spectacolul Baltagul, regizat de Toma Hogea și având-o în rolul principal pe Maia Morgenstern. Pe 3 noiembrie, un concert extraordinar susținut de Violoncellissimo – Clasic la puterea a treia va încânta publicul. Pe 16 noiembrie, Marius Manole și Rodica Mandache vor evolua în spectacolul Bătrâna și hoțul, în regia lui Radu Ghilaș. Spectacolul Fluturi, fluturi..., în regia lui Toma Hogea și avându-i pe scenă pe Maia Morgenstern și Marius Manole, va fi prezentat pe 22 noiembrie. Toate aceste spectacole vor avea loc la Sala Unirii, de la ora 19:00.

De asemenea, pe 9 noiembrie, ora 18:00, Sala Unirii va găzdui a III-a ediție a proiectului „Conferințe la Ateneu”. Invitați speciali vor fi Maria Bilașevschi, președinta Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Iași, și acad. prof. univ. dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, care va dezvălui „Neuroanatomia ascunsă în picturile lui Michelangelo din Capela Sixtină”.

„Programul lunii noiembrie vine cu titluri importante din repertoriul nostru, Baltagul, Bătrâna și hoțul, Fluturi, fluturi..., spectacole ce au un farmec aparte datorită actorilor invitați. Suntem recunoscători pentru pasiunea pe care aceștia o aduc în producțiile noastre. Ne bucură, de asemenea, colaborarea cu ansamblul Violoncellissimo, sub îndrumarea lui Marin Cazacu, care aduce o contribuție semnificativă la promovarea muzicii de cameră. Totodată, avem onoarea de a-i avea ca invitați pe Maria Bilașevschi și academicianul Alexandru-Vladimir Ciurea, într-o conferință ce va explora opera unuia dintre cei mai mari artiști ai Renașterii – Michelangelo”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic, managerul interimar al instituției.

Maura ANGHEL

