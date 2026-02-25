Cinci licitații pentru 21 locuri de parcare lângă bloc

Într-un oraș care crește mai repede decât infrastructura sa, licitațiile pentru parcări nu mai sunt simple proceduri administrative. Ele au devenit un adevărat fenomen urban — o oglindă a aglomerației, a presiunii cotidiene și a luptei tăcute pentru confortul de zi cu zi.

Municipalitatea Iașului anunță o nouă rundă de licitații pentru locurile de parcare devenite vacante.

Marți, 17 martie 2026, ziua se anunță una decisivă pentru zeci de familii care își dispută dreptul la un loc stabil pentru autoturism. Cinci licitații consecutive vor transforma dimineața și după-amiaza într-un adevărat maraton administrativ, în care fiecare dosar depus poate face diferența dintre liniștea zilnică și eterna vânătoare de parcare printre blocuri.

Prima confruntare începe la ora 10.00, pe Aleea Sucidava nr. 2, unde locul de parcare nr. 7 devine miza principală pentru locatarii blocurilor O3, U2, U3 și Z1. Pentru mulți dintre aceștia, parcarea nu mai este un simplu confort, ci o necesitate vitală într-un cartier unde seara găsirea unui spațiu liber devine aproape imposibilă.

La doar o oră distanță, atenția se mută în șoseaua Nicolina nr. 11. Aici, locul nr. 2 va stârni, cel mai probabil, o competiție strânsă între locatarii blocurilor 932, 936, 938 și 942. În zonele dens populate ale Iașului, fiecare licitație devine o adevărată bătălie strategică, iar experiența anilor trecuți arată că prețurile pot urca rapid.

Tensiunea continuă la ora 12.00, când două locuri – 7 și 18 – din parcarea de reședință de la șoseaua Nicolina nr. 84 intră în joc. Locatarii din blocurile 999A, 999B și Aleea Tudor Neculai nr. 115F se pregătesc deja pentru o confruntare în care rapiditatea și pregătirea documentelor pot decide câștigătorii.

După-amiaza aduce o miză și mai mare. La ora 13.00, pe strada Brateș nr. 7, nu mai puțin de patru locuri de parcare vor fi scoase la licitație, atrăgând interesul locatarilor din blocurile 504, 514, 515 și 518. Pentru mulți șoferi, aceasta poate fi șansa rară de a scăpa definitiv de stresul zilnic al căutării unui loc liber.

Punctul culminant vine însă la ora 14.00, pe strada Neptun nr. 14, unde o adevărată „avalanșă” de locuri — 13 la număr — va fi disputată de locatarii a nu mai puțin de 13 blocuri. Este, fără îndoială, licitația cu cea mai mare încărcătură și cea mai mare presiune, într-o zonă unde cererea depășește constant oferta.

Autoritățile avertizează că dosarele trebuie depuse exclusiv electronic până pe 12 martie 2026, ora 13.00. După acest termen, ușile competiției se închid fără excepții. Pentru mulți ieșeni, această dată devine linia fină dintre speranță și încă un an de căutări disperate printre mașini parcate la limită. Carmen DEACONU