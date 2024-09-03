Colegiul „Mihai Eminescu” va fi modernizat și extins

* proiectul prevede executarea de lucrări la patru clădiri ale Colegiului „Mihai Eminescu” (Corp A, Corp C Internat, Corp D Laborator, Sala de sport) * totodată, se va realiza extinderea Corpului A cu 1.440 de metri pătrați prin construirea a 8 noi săli de clasă, spații tehnice și de depozitare

A fost semnat contractul pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică și eficientizare energetică a Colegiului Național „Mihai Eminescu” cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 5: „Valul Renovării”. Proiectul prevede executarea de lucrări la patru clădiri ale Colegiului „Mihai Eminescu” (Corp A, Corp C Internat, Corp D Laborator, Sala de sport).

Licitația a avut inițial o prevedere financiară de 17,7 milioane de lei fără TVA, respectiv 21,06 milioane de lei cu TVA și a atras două oferte, câștigătorul licitației fiind desemnată SC Katar Conneg SRL, pentru suma de 15,9 milioane de lei fără TVA, respectiv 18,9 milione de lei cu TVA. Valoarea contractului de finanțare europeană este de 19,3 milioane de lei, iar valoarea totală actualizată a proiectului de 28,7 milioane de lei. „Pentru Colegiul Mihai Eminescu și tot prin PNRR, dar pe Componenta 15: Educație, Investiția 10: Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi, am câștigat o finanțare în valoare de 15,9 milioane de lei pentru extinderea Corpului A cu 1.440 de metri pătrați prin construirea a 8 noi săli de clasă, spații tehnice și de depozitare. Noul tronson va beneficia de cele mai bune soluții constructive pentru eficiență energetică, ceea ce va duce la reducerea cu 20% a costurilor de exploatare pentru energie și apă și reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 32%”, a declarat primarul Mihai Chiirca.

Edilul a adăugat că prin această componentă a PNRR, Primăria Municipiului Iași (PMI) are proiecte câștigate pentru modernizarea clădirii Colegiului „Garabet Ibrăileanu” și respectiv pentru extinderea Liceului Teoretic „Miron Costin”, valaorea totală a celor trei investiții ridicându/se la suma de 43,2 milioane de lei. Reamintim că prin PNRR - Componenta 5: „Valul Renovării”, municipalitatea are déjà în derulare proiecte care vizează reabilitarea termică a 21 de clădiri a 14 unități școlare, valoarea totală a celor 14 proiecte fiind de 129,5 milioane de lei, respectiv circa 26,2 milioane de euro.

În ceea ce privește Componenta C 15: „Educație” din PNRR, Primăria a obținut o finanțare în valoare de 88,7 milioane de lei (aproximativ 17,7 milioane de euro) pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 63 de unități de învățământ preuniversitar. „În total, numai pentru domeniul „Educație” din Planul Național de Redresare și Reziliență, fondurile totale atrase de Primărie se ridică la 261,6 milioane de lei, respectiv 52,8 milioane de euro”, a transmis primarul Mihai Chirica. Edi MACRI