Comisia Europeană vrea să-i transforme pe sătenii ieșeni în antreprenori

* „Afaceri cu rădăcini”, program implementat cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), în cadrul InvestEU și ESF+, îi învață pe fermieri cum să își calculeze costurile, cum să își pregătească documentele pentru finanțare și cum să își transforme producția într-un business sustenabil * accentul va fi pus pe digitalizare, deoarece accesul la piețele moderne depinde tot mai mult de trasabilitate, certificări și capacitatea de a demonstra calitatea produselor.

„Afaceri cu rădăcini”, program implementat cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), în cadrul InvestEU și ESF+, începe să arate ca un ecosistem complet de reconstrucție economică a micilor afaceri rurale, în care educația financiară, consultanța și accesul la finanțare sunt împletite într-un mecanism unic. Aproape 250 de antreprenori și fermieri din România, mulți dintre ei din Iași, au trecut deja prin primele etape ale programului, beneficiind de instruire gratuită, consultanță individuală și sprijin pentru accesarea finanțărilor.

În spatele cifrelor se află însă o realitate dură: pentru foarte mulți producători mici, lipsa cunoștințelor financiare și a instrumentelor moderne de administrare reprezintă o barieră mai mare decât lipsa banilor. Iar Iașul este una dintre zonele unde această problemă este vizibilă.

Satul ieșean, prins între tradiție și supraviețuire economică

În comunele județului Iași există numeroși producători care au terenuri, experiență și produse de calitate, dar care nu reușesc să treacă pragul de la activitate de subzistență la o adevărată afacere. Lipsesc planificarea financiară, promovarea, certificările și accesul la marile rețele comerciale.

Programul vine exact pe această zonă sensibilă: îi învață pe fermieri cum să își calculeze costurile, cum să își pregătească documentele pentru finanțare și cum să își transforme producția într-un business sustenabil.

Un capitol important îl reprezintă digitalizarea. Pentru un mic producător din mediul rural, tehnologia poate părea departe de realitatea zilnică, însă accesul la piețele moderne depinde tot mai mult de trasabilitate, certificări și capacitatea de a demonstra calitatea produselor.

Iașul intră în prima linie a programului

Pe 27 iunie 2026, la Iași va avea loc o sesiune de formare dedicată antreprenorilor care vor să își dezvolte afacerile și să vândă mai mult. Programul „Crește și extinde-ți afacerea” urmărește să ofere instrumente concrete pentru dezvoltarea micilor întreprinderi și accesarea unor noi oportunități comerciale.

Tot în județul Iași, comuna Războieni este inclusă în calendarul sesiunilor regionale dedicate digitalizării și certificării fermierilor, program care va fi extins începând din toamna acestui an.

Este un semnal important pentru o zonă în care agricultura are încă un rol economic major, dar unde prea multe inițiative locale rămân blocate înainte de etapa de dezvoltare.

Marea provocare pentru Iași: transformarea producătorului în antreprenor

Județul Iași are resurse importante: terenuri agricole, tradiții locale, produse autentice și comunități care încă păstrează meserii vechi. Dar fără organizare și fără acces la piețe, multe dintre aceste oportunități rămân nevalorificate.

Aici este adevărata miză a proiectului „Afaceri cu rădăcini”: nu doar să ofere cursuri, ci să schimbe mentalitatea economică din mediul rural.

Pentru micii producători ieșeni, diferența dintre o gospodărie care supraviețuiește și o afacere care crește poate fi făcută de lucruri aparent simple: un plan financiar corect, o certificare obținută la timp, o strategie de vânzare sau curajul de a folosi tehnologia.

Într-o economie dominată de mari jucători, micile afaceri rurale au nevoie de mai mult decât muncă. Au nevoie de instrumente.

Iar pentru Iași, unde satele încă reprezintă o parte importantă din identitatea economică a județului, această luptă pentru dezvoltare este una decisivă.

Daniel BACIU