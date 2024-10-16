Condamnat, cu executarea pedepsei la locul de muncă, la Primărie

Sentinţa pronunţată alaltăieri de către judecătorii Tribunalului Iaşi în cazul lui Constantin Dumitriu (55 de ani) are în conţinutul ei o doză bună de umor. Acesta este inspector în cadrul Primăriei Valea Lupului, dar deţine şi calitatea de consilier de siguranţă pentru transportul de mărfuri periculoase la firma fiului său, o firmă pe care el însuşi o înfiinţase în 2006.

Respectiva societate comercială are ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri, respectiv colectarea deşeurilor periculoase. De aici s-a tras şi condamnarea consilierului.

Din cauză că firma nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale faţă de un partener de afaceri, acesta a sesizat Garda Naţională de Mediu şi Serviciul Arme, Explozibili, Muniţie şi Substanţe Toxice din cadrul IPJ Iaşi. S-a decis efectuarea unui control inopinat la firma familiei Dumitriu, fiind trimisă pe teren inspectoarea P.A.L. Femeia l-a sunat pe Dumitriu, acesta a refuzat să asiste la control, motivând că nu poate părăsi primăria, fiind în timpul serviciului şi va aduce el toate actele solicitate.

Omul s-a ţinut de cuvânt şi, a doua zi, 4 august 2021, la primele ore ale dimineţii, s-a prezentat la sediul Comisariatului Judeţean Iaşi al Gărzii de Mediu, unde a lăsat un întreg biblioraft cu documentele solicitate. Printre diversele hârtii, şi câteva bancnote de 50 şi 100 lei. În total, 300 lei. P.A.L. nu a băgat banii în buznar, ci şi-a înştiinţat şeful, acesta a sesizat procuratura, s-a deschis dosar penal pentru dare de mită.

Inculpatul nu a ajuns după gratii, deoarece „comportamentul anterior săvârşirii infracţiunii şi situaţia personală (studii superioare, vârsta de 55 de ani, cu probleme cardiace şi neurologice, pe fondul existenţei unui accident vascular cerebral emisferic stâng în antecedenţă, cu hemipareză dreaptă), consideră că, în mod cert, pronunţarea hotărârii constituie un avertisment pentru inculpat şi că acesta se poate îndrepta în sensul conformării cu dispoziţiile legii penale prin simplul fapt al existenţei unei hotărâri de condamnare îndreptate împotriva sa şi a sancţiunii ce poate opera în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, fără a fi necesară privarea de libertate a inculpatului”.

Dumitriu a primit doi ani şi şase luni, dar cu suspendare. Plus obligaţia de a efectua 60 zile de muncă neremunerată, în folosul comunităţii. Adică, să dea cu mătura ori cu sapa în curtea instituţiei la care este angajat - Primăria Valea Lupului. Claudiu CONSTANTIN