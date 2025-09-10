Consiliul Județean a emis certificatul de urbanism pentru Trenul Metropolitan

* după certificatul de urbanism, proiectul va intra în faza de elaborare a documentației tehnice și de identificare a finanțării * cel mai probabil, resursele financiare vor veni din fonduri europene, având în vedere că Trenul Metropolitan este inclus în planurile de dezvoltare durabilă ale regiunii

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de mobilitate urbană din regiunea Moldovei intră într-o nouă etapă. Consiliul Județean Iași a emis certificatul de urbanism necesar pentru realizarea Trenului Metropolitan, infrastructură ce va conecta municipiul Iași cu principalele comune din jur.

Traseu de la Podu Iloaiei la Holboca

Trenul Metropolitan va porni din Gara orașului Podu Iloaiei și va avea capătul în Gara Cristești, comuna Holboca, traversând în total opt unități administrativ-teritoriale: Iași, Miroslava, Tomești, Lețcani, Dumești, Holboca, Ciurea și Ungheni.

Proiectul are dublu rol: pe de o parte, să deservească localitățile din zona metropolitană situate de-a lungul căii ferate existente, iar pe de altă parte, să ofere acces rapid către zonele industriale din Miroslava, Lețcani, Tomești și Holboca, unde mii de ieșeni își desfășoară activitatea zilnic.

Emiterea certificatului de urbanism marchează un pas tehnic esențial pentru avansarea proiectului. Acest document nu autorizează direct execuția lucrărilor, dar stabilește regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor, oferind cadrul necesar pentru elaborarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire.

Practic, certificatul clarifică toate condițiile pe care trebuie să le respecte viitoarea investiție: de la regimul de protecție al căii ferate, la racordarea la utilități și integrarea în planurile urbanistice existente.

Un proiect cu impact regional major

Realizarea Trenului Metropolitan este văzută de autorități ca o alternativă reală la transportul rutier, menit să reducă presiunea pe traficul auto care sufocă zilnic municipiul Iași.

Pe termen lung, proiectul ar putea aduce reducerea timpului de deplasare între comunele periurbane și centrul Iașului, scăderea poluării prin diminuarea traficului auto, integrarea cu viitoarele proiecte de mobilitate urbană (autobuze electrice, piste de biciclete, pasaje rutiere), atragerea de noi investiții în zonele industriale și logistice conectate direct la transportul feroviar.

După certificatul de urbanism, proiectul va intra în faza de elaborare a documentației tehnice și de identificare a finanțării. Cel mai probabil, resursele financiare vor veni din fonduri europene, având în vedere că Trenul Metropolitan este inclus în planurile de dezvoltare durabilă ale regiunii.

Pentru ieșeni, vestea aduce mai aproape ideea unui transport modern, rapid și nepoluant între oraș și comunele periurbane. Carmen DEACONU