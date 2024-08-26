Consiliul Județean devine partener în Consorțiul „Agritech”

* obiectivul îl reprezintă construirea unui hub de inovare în toate treptele economiei regionale (capital uman, capital intelectual, capital social, capital tehnic şi capital financiar), beneficiarii proiectului fiind elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători, cadre didactice, agenţi economici şi firmele din economia regională

Consiliul Județean (CJ) Iași va fi partener în cadrul Consorțiului pentru învătământ dual „Agritech”, proiect al Universității pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C15: Educaţie, cu o valoare totală de 104,3 milioane de lei fără TVA. „În data de 15.04.2024, prin adresa înregistrată la Consiliul Judetean Iaşi cu nr. 14344, Universitatea pentru Stiinţele Vieţii Ion Ionescu de la Brad a înaintat invitaţia de participare a Unității Administrativ Teritoriale (UAT) - Judeţul Iaşi, în calitate de partener, în Consoniul pentru învăţărnânt dual Agritech, motivat de faptul că o extindere a parteneriatului va aduce multiple beneficii şi va contribui la îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale viitorilor absolvenţi de liceu şi de studii superioare. Ca urmare a invitaţiei s-au purtat discuții cu reprezentaani USV şi a fost înaintat în data de 06.08.2024 draftul Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru constituirea conso4iului pentru Invăţământ dual Agritech", se arată în expunerea de motive atașată proiectului de hotărâre.

Obiectivul proiectului îl reprezintă construirea unui hub de inovare în toate treptele economiei regionale (capital uman, capital intelectual, capital social, capital tehnic şi capital financiar), beneficiarii proiectului fiind elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători, cadre didactice, agenţi economici şi firmele din economia regională. Proiectul va fi implementat în satul Valea Adâncă din comuna Miroslava, pe un teren în suprafață de aproximativ 26.000 mp.

În cadrul proiectului urmează să fie construite două cămine studenţeşti cu o capacitate de 140 de locuri, cu câte 70 de camere fiecare, o cantină pentru aproximativ 200 de persoane, o sală de sport de dimensiune medie, cu o capacitate în tribună de 100 de locuri, două clădiri pentru activităţile practice şi de laborator ale elevilor şi studenţilor din ruta duală.

În prezent, parteneriatul pentru constituirea consorțiului pentru învătământul dual „Agritech” cuprinde 16 entități, printre care autorități locale (primăriile din Iași, Fălticeni, Târgu Neamț și Miroslava), unităţi de invătământ superior şi preuniversitar (Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, precum şi actori economici din agribusiness. Edi MACRI