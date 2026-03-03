Constructorii au preluat, înainte de termen, loturile 1D și 2A din Autostrada Unirii!

Moment istoric pentru Moldova și pentru toți cei care așteaptă de ani de zile legătura rutieră peste Carpați! Constructorii au preluat oficial amplasamentele pentru loturile 1D Joseni–Ditrău și 2A Ditrău–Grințieș, parte din marea Autostradă A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, cunoscută drept Autostrada Unirii!

Predarea s-a făcut de către Compania Națională de Investiții Rutiere, prin supervizorii desemnați, iar vestea vine cu un detaliu exploziv: amplasamentele au fost puse la dispoziție cu mult înaintea termenelor stabilite în contract! „Predarea amplasamentului pentru cei 52 de kilometri ai autostrăzii A8, cu mult înainte de termenele stabilite, este o reușită a echipei CNIR”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu. Practic, din acest moment, utilajele pot intra în teren pentru organizarea de șantier, drumuri tehnologice și toate lucrările pregătitoare pentru execuția propriu-zisă.

Lotul 1D: 14,4 km cu 21 de structuri și ecoducte pentru faună

Lotul 1D Joseni–Ditrău, parte din secțiunea II Miercurea Nirajului–Leghin, se desfășoară în județul Harghita și are o lungime de 14,4 kilometri. Pe acest segment vor fi construite nu mai puțin de 21 de structuri – poduri și pasaje – dintre care trei ecoducte dedicate traversării în siguranță a animalelor sălbatice.

Este prevăzut și un nod rutier la Joseni, dar și o descărcare provizorie către lotul următor, pentru a permite funcționarea independentă a segmentului.

Constructorul este asocierea Danlin XXL (lider) – Groma Hold – Intertranscom Impex SRL, iar supervizarea este asigurată de IRD Engineering.

Inițial, predarea șantierului era programată pentru luna octombrie, la 10 luni de la Ordinul de începere a proiectării. Faptul că amplasamentul este disponibil mai devreme deschide perspectiva accelerării lucrărilor.

Lotul 2A: 37,9 km, 63 de structuri și 19 tuneluri!

Dacă lotul 1D impresionează, lotul 2A Ditrău–Grințieș ridică miza la un alt nivel! Cu o lungime de 37,9 kilometri, este cel mai lung lot al Autostrăzii Unirii și unul dintre cele mai complexe segmente montane din România.

Proiectul include 63 de structuri și nu mai puțin de 19 tuneluri – o provocare inginerească majoră în inima Carpaților!

Constructorul este asocierea SA&PE Construct (lider) – Tehnostrade SRL – Euro Asfalt D.O.O – Spedition UMB, iar supervizor este TPF Inginerie SRL.

Și aici, termenul pentru predarea amplasamentului era stabilit pentru luna august, în termen de 14 luni de la începerea etapei de proiectare. Avansul față de grafic este considerat un semnal pozitiv pentru un proiect strategic care a fost, ani la rând, simbolul promisiunilor neonorate.

A8 – autostrada care poate schimba soarta Moldovei

Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț este mai mult decât un proiect rutier. Este coloana vertebrală a legăturii dintre Transilvania și Moldova, un coridor esențial pentru dezvoltarea economică, investiții, mobilitate și siguranță rutieră.

Pentru ieșeni și pentru întreaga regiune de nord-est, fiecare kilometru care intră în faza de execuție este o gură de oxigen și un pas concret către conectarea reală la rețeaua europeană de autostrăzi.

După ani de studii, avize, contestații și așteptări, șantierele încep să prindă contur. Rămâne marea întrebare: vom vedea ritm susținut și mobilizare masivă în teren sau vom asista din nou la întârzieri și blocaje?

Deocamdată, semnalul este clar: 52 de kilometri sunt pregătiți pentru start. Iar Autostrada Unirii pare, în sfârșit, să iasă din zona promisiunilor și să intre în realitatea betonului, oțelului și a tunelurilor săpate în munte. Daniel BACIU