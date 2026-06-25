Asociația Română Anti-SIDA, UNOPA și Fundația Romanian Angel Appeal cer autorităților să privească dependența de droguri ca pe o problemă de sănătate publică. Mesajul ajunge într-un moment în care la Iași sunt dezvoltate servicii pentru elevii și adulții afectați de adicții.

Consumatorii de droguri din Iași se află între rigorile legii, teama de stigmatizare și accesul încă limitat la servicii specializate. Cu prilejul Zilei Globale de Acțiune „Support. Don’t Punish”, marcată pe 26 iunie, trei organizații solicită o schimbare de perspectivă: persoanele dependente să fie îndrumate către tratament, consiliere și reintegrare socială.

Apelul este lansat de Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) și Fundația Romanian Angel Appeal, partenere în proiectul național NO HARM.

Organizațiile susțin că stigmatizarea și excluderea nu reduc consumul, ci îi îndepărtează pe cei vulnerabili de serviciile medicale și sociale de care au nevoie.

Iașul dezvoltă o rețea locală pentru prevenirea adicțiilor

Legătura cu Iașul este directă. În oraș funcționează Centrul pentru Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor „Lascăr Catargi”, în incinta Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”.

Centrul a fost creat prin colaborarea Primăriei, Institutului de Psihiatrie „Socola” și Inspectoratului Școlar Județean. Proiectul a pornit ca o rețea de sprijin psihosocial pentru elevii afectați de consumul de droguri și de alte forme de dependență, municipalitatea anunțând o finanțare inițială de 50.000 de lei. La Iași există și Centrul CORA, cu servicii de zi și rezidențiale pentru persoanele afectate de dependența de alcool, droguri, jocuri de noroc sau alte substanțe. Unitatea are o capacitate rezidențială de opt locuri, ceea ce arată dimensiunea încă redusă a unor asemenea servicii în raport cu nevoile unei regiuni întregi.

În iunie 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a lansat, la rândul său, o campanie de prevenire a consumului de droguri în rândul studenților, prin dezbateri și intervenții interdisciplinare.

„Oamenii au nevoie de sprijin, nu de pedeapsă”

„Consumul problematic de droguri este înainte de toate o problemă de sănătate și o problemă socială. Pentru aceste probleme, oamenii au nevoie de sprijin, nu de pedeapsă”, a declarat Maria Georgescu, director executiv al ARAS.

Organizațiile cer finanțarea constantă a programelor de reducere a riscurilor, testare pentru HIV și hepatite, tratament substitutiv, îngrijire medicală, consiliere psihologică și sprijin social. „Comunitățile devin mai sănătoase și mai sigure atunci când investim în prevenire, tratament, reducerea riscurilor și incluziune socială”, a declarat Iulian Petre, director executiv al UNOPA.

Iulia Sîrbu, coordonator de proiect din partea Fundației Romanian Angel Appeal, atrage atenția asupra nevoii de intervenție timpurie și de colaborare între serviciile medicale, sociale, educaționale și comunitare.

Ce prevede legea pentru consumul propriu

În România, cumpărarea sau deținerea fără drept a drogurilor de risc pentru consum propriu se pedepsește cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă. Pentru drogurile de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la șase luni la trei ani.

Legislația permite însă evaluarea consumatorului și includerea acestuia, cu acordul său, într-un circuit integrat de asistență. Pentru consumatorii minori, evaluarea este obligatorie.

Apelul celor trei organizații nu vizează renunțarea la combaterea traficului de droguri, ci schimbarea modului în care sunt tratate persoanele vulnerabile. Pentru Iași, mesajul înseamnă consolidarea centrelor existente, servicii accesibile și investiții mai mari în prevenire, tratament și reintegrare.

Clara DIMA