Controale biometrice la vămile Albița și  Sculeni

* Poliția de Frontieră extinde sistemul european Entry/Exit (EES) la puncte-cheie din estul țării, de la Albița și Sculeni până la Iași și Galați * pentru cetățenii non-UE, trecerea frontierei înseamnă înregistrare electronică a intrării/ieșirii și colectare de date biometrice * autoritățile avertizează că primele zile pot aduce timpi mai mari de așteptare, mai ales la orele de vârf

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași anunță că, începând cu 2 martie 2026, sistemul Entry/Exit (EES) se extinde la mai multe puncte de trecere a frontierei din zona Moldovei și a Dunării: Albița, Bumbăta, Galați (feroviar), Iași (feroviar), Sculeni și, pe frontiera fluvială, Brăila (portuar).

Pentru județul Iași și pentru tot „coridorul” de mobilitate România–Republica Moldova, acesta e un pas cu impact direct: Albița și Sculeni sunt printre cele mai folosite puncte, iar fluxul de oameni – de la vizite de familie și cumpărături, până la transport și tranzit – are o ritmicitate predictibilă, cu vârfuri în weekenduri, sărbători și începuturi de săptămână. În aceste condiții, schimbarea de procedură poate fi resimțită imediat în timpii de procesare, mai ales la primele treceri ale unei persoane după operaționalizare.

Ce este EES și pe cine vizează

Entry/Exit System este un sistem electronic european care înregistrează data și locul intrării/ieșirii pentru cetățenii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, admiși pentru șederi scurte (regula 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). În locul ștampilei clasice pe pașaport, EES creează o evidență digitală și calculează automat durata șederii autorizate.

Conform autorităților și informațiilor oficiale europene, sistemul stochează date alfanumerice (din documentul de călătorie) și date biometrice, inclusiv imagine facială și patru amprente digitale. Pentru mulți călători, cel mai „lung” moment va fi prima înregistrare biometrică; ulterior, verificările pot deveni mai rapide, fiind vorba în principal de confirmare/validare.

România a intrat în calendarul european de implementare progresivă: sistemul EES a fost operaționalizat la nivelul UE începând cu 12 octombrie 2025, iar extinderea s-a făcut gradual, până la acoperirea completă a punctelor de frontieră. MAI a comunicat încă din 2025 că implementarea se face progresiv, cu extindere treptată către întreaga frontieră externă.

În practică, EES adaugă o etapă tehnică la controlul de frontieră pentru călătorii non-UE: scanare/captură biometrică și asocierea cu documentul de călătorie. Asta poate însemna întârzieri punctuale, mai ales când fluxul e mare sau când multe persoane trec pentru prima dată după introducerea sistemului. În zona Iași–Vaslui, unde traficul spre Republica Moldova are un specific de „valuri” (dimineața devreme, după-amiaza, week-end), orice minut suplimentar pe persoană se poate transforma în cozi vizibile.

În esență, EES nu schimbă dreptul de a călători, ci schimbă felul în care se verifică și cum se contabilizează șederea. Pentru cei care traversează des, mesajul util rămâne simplu: documente valabile, răbdare în primele zile și atenție la regula 90/180 – pe care sistemul o va calcula automat, fără „interpretări” și fără erori umane.

Clara DIMA