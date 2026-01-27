* o serie de desene și lucrări realizate de copii refugiați vorbesc despre „patrimoniul de acasă” ca gest de speranță și apel la pace * expoziția se deschide la Muzeul Etnografic al Moldovei

Palatul Culturii din Iași devine, timp de o lună, spațiul în care cultura se vede prin ochii copiilor. În perioada 28 ianuarie – 28 februarie 2026, Muzeul Etnografic al Moldovei găzduiește expoziția temporară „Continuitate și creativitate în vreme de război: patrimoniul cultural imaterial ucrainean prin ochii copiilor”, organizată în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași.

Vernisajul este programat miercuri, 28 ianuarie 2026, de la ora 16:00, la Muzeul Etnografic al Moldovei (Palatul Culturii). Expoziția va fi prezentată de Ioana Baskerville (Academia Română – Filiala Iași), Oleksandr Butsenko și Valentyna Demian (Development Center „Democracy through Culture”), precum și Julio Sa Rego (RHE Initiative).

Evenimentul marchează finalizarea proiectului „Predarea și învățarea în cadrul comunității a patrimoniului cultural imaterial ucrainean în România”, finanțat de UNESCO și implementat între 2023–2025 de JRS România. Proiectul a fost derulat de Academia Română – Filiala Iași, în parteneriat cu Development Center „Democracy through Culture” (Kiev, Ucraina), JRS România, RHE Initiative (Portugalia) și Workshop Intangible Heritage (Belgia), cu scopul de a sprijini salvgardarea patrimoniului cultural imaterial al refugiaților ucraineni din România și de a promova educația pentru pace prin activități participative dedicate copiilor.

Mesajul expoziției este unul simplu și puternic: atașamentul față de identitate, tradiții și memorie poate rămâne viu chiar și atunci când totul în jur se schimbă. „Vă invităm la Palatul Culturii, să descoperiți lucrări realizate de copiii ucraineni, care rămân atașați de patrimoniul cultural imaterial de acasă, chiar în situații de criză, ca un gest de speranță și un apel la pace”, transmite Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția poate fi vizitată până pe 28 februarie 2026, de marți până duminică, în intervalul 10:00–17:00 (ultima intrare: 16:30), la Muzeul Etnografic al Moldovei din Palatul Culturii.

Teona SOARE