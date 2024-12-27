Costumul popular – simbol al identității naționale, expus la Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa

Complexul Muzeal Național „Moldova”, în parteneriat cu Centrul Cultural Ruginoasa, organizează la Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, expoziția „Costumul Popular – simbol al identității naționale”, care va fi deschisă în perioada 27 decembrie 2024 - 27 ianuarie 2025.

Manifestarea își propune să aducă în atenția vizitatorilor costume din zona Moldovei, inclusiv din zona comunei Ruginoasa, consolidând astfel legătura dintre locuitori și Palatul Domnitorului Unirii, important edificiu în memoria colectivă.

„Costumul tradițional transmite mesaje morale, sociale, estetice, dar și emoții, creează reverberație națională, fiecare popor având elemente de port specifice, cu multiple valențe simbolice”, consideră Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova”.

În decursul istoriei, structura și evoluția costumului popular românesc au rămas nealterate, iar caracteristici definitorii precum ia au contribuit la faima sa internațională.

În cadrul expoziției poate fi admirată pentru prima dată IA, cusută manual, în anul 1864, cu decorațiuni florale, de către slujnica Doamnei Elena Cuza, Ana. Lăicere, ștergare, costume populare din epocă, fote, cingători, completează parcursul expozițional. Curatorii expoziției sunt muzeograf Simona Hărmănescu și conservator Elena Maftei.

Accesul la această expoziție se face în baza biletului de vizitare a Palatului „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa (preț întreg 20 lei/ persoană, sau cu reducere 50%, 75% sau 100%), care poate fi achiziționat fie direct la muzeu, fie online (Complexul Muzeal National Moldova Iasi), în cadrul programului standard de vizitare, de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 17.00 (ultimul acces la orele 16.30).

