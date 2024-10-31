COVID-19 încă bagă ieșeni în spital

* există pacienți care s-au îmbolnăvit chiar și de cinci ori și ajung din nou pe mâna cadrelor medicale

Numărul ieșenilor care sunt diagnosticați cu COVID-19 este în scădere, susțin cadrele medicale. Cu toate acestea, există încă persoane care necesită internare pentru a primi tratament de specialitate și pentru a fi supravegheată. În acest moment, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași sunt internați doi pacienți care prezintă infecții cu SARS COV 2. Totodată, dr. Florin Roșu a precizat că există și persoane care au fost diagnosticate chiar și de cinci ori cu COVID-19. „În acest moment putem spune că se observă o scădere a numărului de pacienți care necesită îngrijire în regim de spitalizare continuă. Vorbim astfel de forme medii, dar acest lucru nu înseamnă că patologia Covid nu există. Vorbim de un virus care nu este sezonier, așa cum sunt, în general, virozele respiratorii sau cum este virusul gripal, care este cea mai severă formă a unei viroze respiratorii. În acest moment, în Spitalul de Boli Infecțioase din Iași se află două persoane care necesită supraveghere si tratament de specialitate, fiind diagnosticate cu Covid 19. Pe lângă acești pacienți, la unitatea medicală ajung zilnic pacienți care prezintă simptomatologie specifică. Aceștia sunt diagnosticați dar prezintă forme ușoare și sunt tratați în ambulatoriu. De menționat este că există și pacienți care au dezvoltat infecții cu SARS Cov 2 chiar și de cinci ori”, a precizat dr. Florin Roșu, manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași.

Cum arată statistica lunii octombrie

Conform informațiilor oferite de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași, în luna octombrie doar 75 de ieșeni au fost infectați cu SARS COV 2. Totodată, de menționat este faptul că de la 1 octombrie până acum nu s-a înregistrat vaccinări împotriva COVID-19, mai transmis reprezentanții DSP. „De la începutul lunii octombrie până în prezent, niciun ieșean nu s-a vaccinat împotriva COVID-19. În acest interval de timp au fost înregistrate 75 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-Cov-2”, au transmis reprezentații Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași.

Chiar dacă statistica este îmbucurătoare, cadrele medicale îi îndeamnă pe ieșeni să fie în continuare foarte atenți și să respecte câteva reguli simple, precum spălarea corespunzătoare a mâinilor sau păstrarea distanței față de persoanele care prezintă simptome specifice. Cristian ANDREI