* Iașul intră în cursa dermato-cosmeticelor inteligente printr-un proiect strategic în care cercetarea universitară, farmacia, tehnologia digitală și industria se întâlnesc * TUIASI este partener într-un proiect de 59,7 milioane de lei, dedicat formulărilor topice avansate, cu eliberare controlată și aplicații farmaceutice și dermato-cosmetice

Crema viitorului nu mai este doar un produs frumos ambalat, pus pe raftul unei farmacii sau al unui magazin de cosmetice. În spatele ei pot sta platforme digitale, sisteme de eliberare controlată, nanotehnologie, testări fizico-chimice și modele de fabricație accelerată.

La Iași, această direcție este susținută prin proiectul SMART-TOPIC, intitulat „Sistem versatil de eliberare controlată a formulărilor topice avansate. Platformă inteligentă pentru proiectare, modelare, caracterizare și fabricare accelerată”. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este partener în proiect, alături de UMF „Grigore T. Popa” din Iași, UMF Craiova și parteneri privați.

Valoarea totală a proiectului este de 59.716.632,69 lei, din care valoarea eligibilă ajunge la 49.734.545,77 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 43.679.060,35 lei, sumă asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat. Iașul, pe harta cercetării aplicate

Miza nu este doar academică. Într-o piață europeană a cosmeticelor și produselor de îngrijire personală evaluată la 110 miliarde de euro în 2025, cercetarea aplicată poate deveni avantaj economic. Categoria produselor de îngrijire a pielii este cea mai mare din Europa, cu o valoare de 32,3 miliarde de euro, înaintea produselor de toaletă, îngrijirii părului, parfumurilor și cosmeticelor decorative. Cifrele explică de ce formulările topice avansate nu mai sunt o temă de laborator izolată, ci o zonă de business, inovație și competiție internațională.

Ce sunt dermato-cosmeticele inteligente

Dermato-cosmeticele inteligente sunt produse gândite să facă mai mult decât o cremă obișnuită. Ele pot include substanțe active livrate treptat, formule stabilizate, sisteme care permit o acțiune mai precisă și tehnologii care reduc timpul de dezvoltare.

În locul unei rețete testate prin încercări repetate, proiectul urmărește dezvoltarea unei platforme digitale integrate pentru proiectarea și simularea formulărilor topice. Aceasta ar putea permite cercetătorilor să înțeleagă mai rapid cum se comportă o formulă, cum se eliberează substanța activă și cum poate fi optimizat procesul de fabricație.

Pentru pacient sau consumator, această direcție poate însemna produse mai stabile, mai eficiente și mai bine adaptate pielii. Pentru companii, poate însemna timp mai scurt de dezvoltare, costuri reduse și produse cu valoare adăugată mai mare.

Eliberarea controlată, cheia noilor formule

Unul dintre obiectivele proiectului este implementarea și validarea unor tehnologii moderne de eliberare controlată a substanțelor active. Asta înseamnă că ingredientul nu acționează doar imediat după aplicare, ci poate fi livrat treptat, în funcție de structura formulei.

Această tehnologie este importantă atât în zona farmaceutică, unde pot fi dezvoltate produse topice cu rol terapeutic, cât și în dermato-cosmetică, unde eficiența, tolerabilitatea și stabilitatea sunt decisive.

În termeni simpli, diferența dintre o cremă obișnuită și o formulă inteligentă este dată de felul în care substanța activă ajunge la piele, cât timp rămâne activă și cât de bine poate fi controlat acest proces.

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