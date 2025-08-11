Criolipoliza revoluționează remodelarea corporală. Tratament de top pentru rezultate vizibile fără bisturiu

Tehnologia care îngheață grăsimea și o elimină natural a ajuns în forță la Iași. Criolipoliza promite centimetri pierduți fără durere, recuperare rapidă și rezultate pe termen lung.

Iașul adoptă una dintre cele mai căutate proceduri de remodelare corporală din lume: criolipoliza. Cu un principiu simplu, dar susținut de studii clinice, tratamentul utilizează temperaturi scăzute pentru a distruge celulele adipoase, pe care organismul le elimină treptat, fără a afecta țesuturile înconjurătoare.

În ultimii doi ani, criolipoliza a devenit un trend major în centrele de estetică premium din marile orașe, iar Iașul nu face excepție. Clinici specializate au investit în echipamente de ultimă generație, atrăgând clienți care vor să scape de grăsimea încăpățânată din zone precum abdomenul, coapsele, șoldurile sau brațele.

Procesul durează între 35 și 60 de minute pentru fiecare zonă tratată, este nedureros, iar pacienții își pot relua activitățile imediat după procedură. Rezultatele încep să se observe după trei săptămâni, cu efect maxim în aproximativ două-trei luni, când organismul a eliminat complet celulele adipoase distruse.

Specialiștii subliniază că criolipoliza nu este o metodă de slăbire generală, ci o soluție eficientă pentru conturarea zonelor cu depozite localizate de grăsime. „Este ideală pentru persoanele cu greutate stabilă, care fac mișcare și au grijă la alimentație, dar se confruntă cu acele zone-problemă ce nu răspund la dietă și sport”, explică medicii esteticieni din Iași.

Popularitatea criolipolizei a crescut exponențial și datorită faptului că nu implică bisturiu, anestezie sau perioadă de recuperare. Pentru mulți ieșeni, aceasta devine alternativa perfectă la liposucția clasică, cu beneficii comparabile, dar cu riscuri și disconfort minim.

Iașul se aliniază astfel la tendințele estetice internaționale, transformând criolipoliza dintr-o procedură de lux într-o opțiune accesibilă, sigură și cu efecte dovedite.