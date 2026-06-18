Diferență uriașă între numărul cererilor și cel al biletelor de tratament repartizate la Iași. În seria a V-a din 2026, cele două liste publicate de Casa Județeană de Pensii cuprind în total 2.506 cereri, însă numai 74 au primit un loc în repartizarea automată inițială.

Mai puțin de 3% dintre cereri au primit un loc

Biletele de tratament balnear disponibile în seria a V-a au fost insuficiente în raport cu numărul mare al solicitărilor înregistrate la Casa Județeană de Pensii Iași. Datele oficiale arată că numai 74 de cereri au primit un loc în repartizarea automată inițială. În același timp, lista cererilor pentru care nu au existat locuri cuprinde 2.432 de poziții. Adunate, cele două liste indică un total de 2.506 cereri în această etapă de alocare. Rata inițială de repartizare a fost de aproximativ 2,95%. Cu alte cuvinte, doar aproximativ o cerere din 34 a primit un loc în prima etapă.

Lista cererilor fără loc include solicitări înregistrate începând din luna ianuarie. Mulți solicitanți au indicat două sau trei destinații preferate, însă pentru cererile respective nu a existat niciun loc disponibil în această alocare. Printre stațiunile care apar frecvent în opțiunile solicitanților se numără Băile Herculane, Băile Felix, Vatra Dornei, Sovata, Covasna, Slănic Moldova, Techirghiol, Mangalia, Târgu Ocna, Olănești și Nicolina.

Peste 70% dintre locuri au fost repartizate la Nicolina

În seria a V-a, dintre cele 74 de cereri repartizate inițial, 52 au primit locuri la Hotel Nicolina din Iași. Unitatea locală a concentrat astfel aproximativ 70,3% din totalul repartizărilor din această etapă. Alte opt locuri au fost repartizate la Amara. Buziaș și stațiunea 1 Mai au primit câte patru repartizări, iar Olănești, Moneasa și Covasna câte două. Distribuția completă este următoarea: 52 de locuri la Nicolina, opt la Amara, patru la Buziaș, patru la 1 Mai, două la Olănești, două la Moneasa și două la Covasna. Pentru ieșenii cu probleme de mobilitate sau pentru cei care suportă cu dificultate drumurile lungi, repartizarea la Nicolina poate fi mai accesibilă decât deplasarea într-o stațiune din alt județ. Totuși, cele 52 de locuri locale reprezintă puțin peste 2% din totalul celor 2.506 cereri cuprinse în această etapă.

Cele mai multe bilete presupun plata unei contribuții

Din totalul celor 74 de repartizări, 59 figurează cu mențiunea „doar cu suportare”. Beneficiarii respectivi trebuie să achite contribuția stabilită în funcție de categoria în care se încadrează.

Șase poziții apar la categoria „doar gratuit”, iar alte nouă sunt înscrise cu mențiunea „gratuit în limita locurilor sau cu suportare”.

Acordarea unui loc nu înseamnă automat că biletul este gratuit. Condițiile diferă în funcție de categoria legală a beneficiarului și de drepturile stabilite prin legislația aplicabilă.

Biletele din seria a V-a au date de intrare cuprinse între 30 iunie și 3 iulie 2026. În funcție de stațiune și de unitatea de cazare, beneficiarii sunt programați pe 30 iunie, 1 iulie, 2 iulie sau 3 iulie.

Dan DIMA