Cum a fost sancționat șoferul care s-a învârtit într-un sens giratoriu cu un sicriu legat de mașină

Tânărul, în vârstă de 24 de ani, care a fost filmat în noaptea de Revelion, în timp ce făcea drifturi cu maşina într-un sens giratoriu din județul Iași, având legat un sicriu în care se aflau doi tineri mascaţi, a fost amendat de poliţişti.

Bărbatul a fost lăsat și fără permis de conducere pentru 30 de zile.

Șoferul a fost filmat în timp ce se învârtea cu maşina într-un sens giratoriu din localitatea Popricani, judeţul Iaşi, având legat de autoturism un sicriu în care se aflau doi tineri mascaţi.

După apariția imaginile video în spaţiul public, poliţiştii din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi s-au sesizat din oficiu şi l-au identificat pe şofer. S-a stabilit că tânărul, în vârstă de 24 de ani, ar fi adoptat un comportament agresiv în trafic, încălcând mai multe norme rutiere.

„În urma verificărilor efectuate, acesta a fost sancţionat contravenţional, cu amendă în valoare de 6.000 de lei conform O.G. nr. 43/1997 şi amendă în valoare de 1.620 de lei conform O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i totodată suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, pentru 30 de zile”, a transmis IPJ Iași.

Imaginile au fost filmate în noaptea de Revelion și au devenit virale pe rețelele de socializare. Şoferul ar fi recurs la acest gest în urma unei provocări pe care a primit-o pe TikTok.