Dans, teatru și muzică la Opera din Iași, într-o săptămână de sărbătoare culturală

Sub faldurile cortinei de catife, Opera Națională Română din Iași aduce în lumina reflectoarelor o seară inedită, în care cuvântul și dansul se împletesc într-o explozie de emoții și culori. Joi seara, la ora 18:30, în Sala Mare a Operei, publicul va avea ocazia să trăiască o experiență unică prin spectacolul de teatru-dans „D’ale carnavalului”, semnat de renumitul coregraf și regizor Ioan Tugearu, una dintre figurile emblematice ale baletului românesc.

Călătorie în universul lui Caragiale, prin dans și mișcare

Spectacolul „D’ale carnavalului” promite să transpună spectatorii în atmosfera efervescentă a faimoasei piese scrise de Ion Luca Caragiale. Deși cunoscută pentru umorul său acid și criticile sale sociale, piesa devine, sub bagheta maestrului Tugearu, un adevărat carnaval de expresii corporale. Dansatorii, acompaniați de muzică și lumini, vor reda scenele memorabile ale burgheziei mici din Bucureștiul sfârșitului de secol XIX într-un limbaj artistic complet diferit – cel al corpului. Marea provocare a spectacolului constă în faptul că mișcările grațioase și energice ale balerinilor vor trebui să redea dinamica hilară a personajelor lui Caragiale, cunoscute pentru intrigi, încurcături amoroase și replici pline de savoare. Umorul va fi subtil transpus în gesturi, iar dansatorii vor transforma celebra poveste într-o veritabilă parodie contemporană, păstrând intactă esența carnavalescă. Maestrul Ioan Tugearu, o adevărată legendă a baletului românesc, și-a pus amprenta asupra acestui spectacol printr-o coregrafie ce sparge barierele convenționale, aducând un suflu nou și surprinzător pe scena Operei ieșene. Talentul său de a îmbina teatralitatea cu mișcarea dansului va transforma „D’ale carnavalului” într-un spectacol viu, plin de energie și profunzime.

Un regal liric la final de săptămână

Însă surprizele oferite de Opera din Iași nu se opresc aici. În aceeași săptămână, duminică, tot de la ora 18:30, iubitorii de muzică și teatru vor avea parte de un spectacol-coupé de excepție, în cadrul celei de-a XXVI-a ediții a Festivalului Muzicii Românești. Evenimentul va aduce în prim-plan două capodopere ale creației autohtone: „Făclia de Paști” de Alexandru Zirra și „O noapte furtunoasă” de Paul Constantinescu.

„Făclia de Paști” este o operă încărcată de dramatism și spiritualitate, evocând tradițiile și atmosfera sărbătorii pascale, în timp ce „O noapte furtunoasă” împrumută din umorul burlesc și satiric al lui Caragiale, totul pe fundalul muzical complex al compozitorului Paul Constantinescu. Publicul ieșean va putea savura astfel o paletă largă de trăiri – de la dramatismul cutremurător al unei tradiții sacre la ironia și comicitatea spumoasă a unei nopți agitate în capitala secolului XIX.

Festivalul Muzicii Românești, ajuns la cea de-a XXVI-a ediție, continuă să fie o platformă de exprimare artistică ce aduce în fața publicului esența culturii noastre, combinând tradiția cu inovația. Prin spectacole precum „D’ale carnavalului” și prin operele lui Zirra și Constantinescu, Opera Națională Română din Iași confirmă încă o dată rolul său de pilon cultural, oferind publicului nu doar opere de patrimoniu, ci și reinterpretări inovatoare, adaptate sensibilităților contemporane.

„D’ale carnavalului” și spectacolul-coupé de duminică reprezintă o invitație adresată publicului de a păși într-o lume în care dansul, muzica și teatrul se împletesc într-un adevărat carnaval al simțurilor. Opera din Iași, prin astfel de evenimente, demonstrează că arta poate transcende timpul și spațiul, oferindu-ne posibilitatea de a redescoperi comorile literaturii și muzicii românești într-o formă proaspătă și inovatoare.

Maura ANGHEL