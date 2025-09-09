De la dosarul cu şină la portofel digital, în universități

Într-o lume în care diplomele şi certificatele sunt încă purtate în dosare, xeroxate şi legalizate pentru a fi recunoscute peste graniţe, un proiect româno-american vine cu o propunere revoluţionară şi poate face ca această realitate să dispară în curând. Acest lucru va fi posibil cu ajutorul unui sistem prin care fiecare persoană îşi va putea dovedi studiile şi acreditările printr-o identitate digitală bazată pe blockchain.

Iniţiativa poartă numele „Blockchain-based decentralized and self-sovereign identities” (DIDSSI) / „Identităţi descentralizate şi auto-suverane bazate pe blockchain”, a fost finanţată în cadrul Programului Uniunii Europene Horizon Europe – Research and Innovation Programme, prin NGI Sargasso, cu desfăşurare în perioada ianuarie – octombrie 2025.

Proiectul este dezvoltat în parteneriat de două universităţi: TUIASI - Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi,în calitate de coordonator, şi UMBC - Universitatea din Maryland, Baltimore County, SUA, în calitate de partener.

Obiectivul său este simplu de explicat, dar ambiţios de realizat: diplomele şi acreditările academice să nu mai existe doar pe hârtie, ci să fie integrate într-un portofel digital securizat, aflat exclusiv sub controlul utilizatorului. „Aceste entităţi de încredere sunt tocmai universităţile. Sistemul propus este unul descentralizat care pune la dispoziţie o retea blockchain, iar fiecare universitate pune la rândul ei la dispoziţie noduri care fac parte din această reţea”, a spus Cristian Buţincu, managerul de proiect.

În schimb, fiecare student sau absolvent îşi va putea administra singur datele, alege cui le arată şi în ce scop, având garanţia că acestea nu pot fi falsificate şi nici accesate fără acordul său. Mai mult, verificarea lor se va putea face instant, oriunde în lume.

Proiectul vine ca răspuns la una dintre cele mai mari provocări ale educaţiei moderne: cum poate fi recunoscut rapid şi sigur parcursul academic al unei persoane atunci când aceasta se mută dintr-o ţară în alta. În prezent, procesul durează mult, este costisitor şi adesea împovărat de diferenţe legislative. „Proiectul DIDSSI îşi propune să dezvolte un protocol de identitate descentralizat bazat pe blockchain, care permite suportul pentru identităţi autonome, adică identităţi aflate sub controlul exclusiv al utilizatorului prin intermediul unui portofel digital, digital wallet, care este de asemenea dezvoltat în cadrul proiectului. Într-un astfel de sistem, utilizatorii deţin controlul deplin asupra informaţiilor personale şi asupra informaţiilor pe care decid să le partajeze pentru a-şi dovedi identitatea sau acreditările. Astfel, datele utilizatorilor, inclusiv informaţiile despre identitate, diplome, certificate şi orice alte acreditări sunt stocate în siguranţa, folosind tehnici de criptare a datelor, în portofelul digital aflat în posesia acestora”, a spus Cristian Buţincu, conf. univ. dr. ing la TUIASI.

Cu o identitate digitală descentralizată, verificarea diplomelor s-ar putea face instantaneu, de oriunde, printr-o simplă scanare.

Noutatea absolută a sistemului este faptul că nu va mai depinde de giganţii internetului, precum Google sau Facebook, care gestionează în prezent o mare parte din identităţile digitale. „Utilizatorii nu mai depind de un furnizor centralizat de identitate, cum ar fi Google, Facebook, LinkedIn, care are acces la datelor lor personale şi care exercită control asupra acestora, de multe ori fără a furniza informaţii detaliate despre accesul asupra datelor sau a modalităţii de prelucrare a acestora. Mai mult, în cazul în care un astfel de furnizor de identitate îşi încetează activitatea sau nu mai este disponibil din cauza unor defecţiuni, utilizatorii nu se mai pot autentifica în alte sisteme până când furnizorul de identitate nu îşi remediaza defecţiunile”, spune Cristian Buţincu.

Dacă experimentul reuşeşte, beneficiile nu vor fi resimţite doar în programele de mobilitate studenţească, ci şi în viaţa de zi cu zi. O astfel de platformă ar putea fi folosită pe viitor şi pentru acte de identitate, certificate profesionale sau alte documente oficiale, eliminând birocraţia şi riscurile actuale. Laura RADU