De la farfurie, la nota zece. Alimentația sănătoasă asigură succesul școlar

De cele mai multe ori, succesul academic este adesea considerat piatra de temelie a viitorului, însă o parte esențială a ecuației rămâne adesea în umbră: nutriția. În mijlocul agitației zilnice, printre temele de acasă și activitățile extracurriculare, hrana pe care o consumă copiii nu este doar combustibilul lor fizic, ci și cel mental. Evident, alimentația influențează performanțele școlare, iar micul dejun, uneori ignorat, este cheia succesului în clasă.

Pentru mulți copii, ziua începe cu un pahar de lapte și o felie de pâine prăjită, dar pentru alții, micul dejun este un lux pe care nu și-l permit. Studiile arată că acei copii care sar peste micul dejun au o capacitate redusă de concentrare, o memorie pe termen scurt mai slabă și un timp de reacție mai lent. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că creierul lor, asemenea unei mașini, are nevoie de combustibil pentru a funcționa la capacitate maximă. Cercetătorii au descoperit că un mic dejun echilibrat, bogat în proteine și carbohidrați complecși, poate îmbunătăți semnificativ performanțele cognitive, contribuind la o mai bună reținere a informațiilor și la o gândire mai clară pe tot parcursul zilei.

Culoarea farfuriei și culoarea notelor

Fructele și legumele, adesea ignorate de cei mici, au o influență directă asupra capacităților lor intelectuale. Aceste alimente sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți care protejează celulele cerebrale și stimulează funcțiile cognitive. Omega-3, prezent în pește, nuci și semințe, este esențial pentru dezvoltarea creierului și funcționarea optimă a acestuia. „Copiii care consumă în mod regulat astfel de alimente tind să aibă o atenție sporită, o gândire mai rapidă și, în mod evident, note mai bune la școală. În timp ce dulciurile și gustările bogate în zahăr sunt deliciul copiilor, ele pot fi și dușmanul lor cel mai de temut în clasă. Alimentele bogate în zahăr pot provoca un high temporar, urmat de o scădere bruscă a energiei, lăsând copilul epuizat și incapabil să se concentreze. În plus, consumul excesiv de zahăr este legat de hiperactivitate și de dificultăți de concentrare, ceea ce poate face ca orele de la școală să fie o provocare și mai mare”, a atras atenția dr Ionuț Gavril, medic pediatru.

Când nutriția întâlnește educația

În multe școli din România, programele de alimentație sănătoasă devin o prioritate, iar beneficiile sunt evidente. Clasele în care copiii primesc gustări sănătoase, cum ar fi fructe proaspete și iaurturi, au raportat o creștere a atenției și a implicării în activitățile școlare. În același timp, inițiativele care implică educația nutrițională, unde copiii învață despre importanța alimentației sănătoase, îi ajută să facă alegeri mai bune nu doar pentru corpul lor, ci și pentru mintea lor.

„ Micul dejun este esențial pentru copii. Fără un aport adecvat de nutrienți, copiii se simt adesea lipsiți de energie, ceea ce le afectează abilitatea de a se concentra”, a continuat medicul pediatru . Creierul unui copil este în continuă dezvoltare, iar acest proces necesită o alimentație echilibrată, bogată în vitamine, minerale și acizi grași esențiali. Un studiu realizat de cercetători din domeniul nutriției a arătat că elevii care consumă zilnic fructe și legume, proteine de calitate și carbohidrați complecși au rezultate școlare mai bune decât cei care au o dietă bogată în zahăr și grăsimi saturate.

Într-o lume în care tentațiile alimentare nesănătoase sunt la tot pasul, educația în privința nutriției devine o necesitate. Tot mai multe școli din România încep să implementeze programe de educație nutrițională, învățându-i pe copii și pe părinți cum să aleagă alimente sănătoase care să susțină atât sănătatea fizică, cât și performanțele academice. „Este vital ca părinții să înțeleagă că o alimentație sănătoasă nu este doar o chestiune de sănătate fizică, ci și un factor determinant în dezvoltarea intelectuală a copiilor”, a conchis pediatrul.

Alimentația sănătoasă nu este doar despre a mânca bine, ci despre a trăi bine. Copiii care învață să facă alegeri alimentare sănătoase nu doar că își îmbunătățesc performanțele academice, ci își construiesc și un fundament solid pentru un viitor sănătos. Educația nutrițională ar trebui să fie la fel de importantă ca și materiile de bază, deoarece influențează direct capacitatea copiilor de a învăța și de a excela.

În cele din urmă, viitorul nostru colectiv depinde de sănătatea și educația copiilor noștri. Așa cum nutriția corectă este esențială pentru creșterea și dezvoltarea lor fizică, la fel este și pentru dezvoltarea lor intelectuală.

Maura ANGHEL

În România, unde obiceiurile alimentare tradiționale se îmbină cu noile tendințe în nutriție, există o preocupare crescândă pentru modul în care alimentația afectează nu doar sănătatea fizică, ci și pe cea mentală. Într-o lume în care tentațiile alimentare nesănătoase sunt la tot pasul, părinții, profesorii și nutriționiștii se străduiesc să încurajeze obiceiuri alimentare care să susțină nu doar creșterea, ci și succesul academic al copiilor.