Decembrie în pași de dans și note lirice la Opera Națională Română din Iași

Iașul se pregătește să vibreze în luna decembrie cu o serie de evenimente culturale care îmbină tradiția cu spiritul sărbătorilor de iarnă. Opera Națională Română din Iași aduce pe scenă un program divers și captivant, promițând să încânte publicul cu o atmosferă plină de căldură și eleganță în pragul sărbătorilor. Spectacolele sunt programate cu o frecvență impresionantă, iar biletele, care se vor pune în vânzare astăzi, promit să fie la mare căutare printre iubitorii de artă lirică și balet.

Un decembrie plin de spectacole memorabile

Începând cu 6 decembrie, spectatorii vor avea ocazia să se bucure de celebrul balet „Spărgătorul de nuci”, compus de Piotr Ilici Ceaikovski, un simbol al Crăciunului, care va fi prezentat de trei ori consecutiv, în serile de 6, 7 și 8 decembrie, la ora 18:30. Cu o poveste care transcende vârsta și aduce laolaltă magia copilăriei și nostalgia adultului, „Spărgătorul de nuci” reușește să îmbine spectacolul dansului cu muzica grandioasă a lui Ceaikovski, într-o experiență de neuitat.

Mai târziu, pe 17 decembrie, Opera ieșeană va oferi „Concert la Palat”, un eveniment special care se va desfășura într-un cadru aparte: Palatul Culturii din Iași. Acest concert de iarnă promite să aducă publicului o selecție de arii și piese orchestrale care să încălzească sufletele celor prezenți și să-i introducă în atmosfera magică a Crăciunului.

În zilele de 21, 22 și 23 decembrie, publicul va avea ocazia să participe la un eveniment inedit intitulat „Magia Crăciunului”, un spectacol tematic de sezon, oferit în mai multe reprezentări pentru a permite accesul unui public cât mai numeros. Acest spectacol va fi prezentat în Sala Mare și include reprezentații la ore diferite pentru fiecare zi, astfel încât spectatorii să își poată alege momentul cel mai convenabil pentru a se bucura de această sărbătoare muzicală.

Ultimele note ale anului pe ritmuri de vals

Pentru a încheia anul cu fast, Opera din Iași va pune în scenă opereta „Liliacul”, de Johann Strauss – fiul, o capodoperă muzicală care îmbină umorul, eleganța și rafinamentul specific valsului vienez. Cu reprezentații programate pe 29 și 30 decembrie, la ora 18:30, „Liliacul” promite să fie un spectacol plin de culoare și de energie, perfect pentru a celebra sfârșitul anului.

Pentru cei interesați să participe la aceste spectacole de excepție, biletele vor fi disponibile începând de astăzi, la ora 12:00. Achiziția se poate face atât de la Agenția Operei, situată în foaierul instituției, cât și online, pe site-ul oficial al Operei Naționale din Iași – operaiasi.ro. Programul bogat și divers al lunii decembrie sugerează o cerere mare de bilete, așa că cei care doresc să-și asigure un loc sunt sfătuiți să achiziționeze biletele cât mai curând. Maura ANGHEL