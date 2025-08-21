Dependența se mută în mediul online. Jocurile de noroc, un fenomen scăpat de sub control

* „Pericolul vine din faptul că dependenții sunt tot mai greu de identificat și de ajutat. Ei joacă de pe laptop, de pe tablete, de pe telefoane. Practic, este foarte greu să fie observați, iar dependenții au capacitatea de a se ascunde foarte bine”, a precizat Andreea Coman, psiholog ieșean.

În ultimii ani, susțin specialiștii, dependența de jocuri de noroc s-a mutat în mediul online. Astfel, foarte mulți dintre jucători au ales să nu mai frecventeze sălile fizice și să își desfășoare activitatea pe internet, fără a fi observați. Acest fenomen este unul foarte grav, susțin psihologii și psihiatrii, întrucât cei care se confruntă cu astfel de probleme sunt mult mai greu de identificat și de ajutat. „Dependența de jocuri de noroc s-a mutat în mediul online, mai ales în rândul tinerilor. Mulți dintre ei pierd sume uriașe de bani pe aceste platforme de pe internet. Toate cazinourile dețin acum tot felul de aplicații, de site-uri, cu promoții și oferte atrăgătoare, pe lângă punctele fizice de lucru. Astfel, mulți jucători s-au mutat din săli în mediul online. Un fenomen care, pe cât este de răspândit, tot pe atât este de periculos. Pericolul vine din faptul că dependenții sunt tot mai greu de identificat și de ajutat. Ei joacă de pe laptop, de pe tablete, de pe telefoane. Practic, este foarte greu să fie observați, iar dependenții au capacitatea de a se ascunde foarte bine”, a precizat Andreea Coman, psiholog ieșean.

Tinerii au „atacat” cardurile părinților

Conform specialiștilor, foarte mulți dintre utilizatorii păcănelelor online sunt tineri, de multe ori minori, care folosesc datele părinților și cardurile lor pentru a avea acces la jocurile de noroc. Astfel, în cabinetele psihologilor ajung foarte mulți adolescenți care au cheltuit, fără știrea părinților, sume uriașe de bani. „Vorbim, în principal, despre tineri cu o situație financiară destul de bună, care au acces la un card personal sau la cardurile părinților. Am avut mulți părinți care au venit să caute ajutor pentru minori, după ce au descoperit că din conturi lipsesc sume mari de bani. Adulții nu au acces, în multe situații, la telefoanele adolescenților. Nu supraveghează cum trebuie activitatea lor din online. Acest lucru este greșit. Părintele trebuie să aibă un anume control asupra a ceea ce fac copiii pe internet”, a mai precizat psihologul ieșean.

Cum sunt ademeniți tinerii de celebrele păcănele

Conform psihiatrilor, există un mecanism foarte bine pus la punct prin care organizatorii de jocuri de noroc reuşesc să ademenească tot mai multe persoane în faţa celebrelor păcănele. „Este vorba despre calea recompensei, ce implică structurile subcerebrale. Acest lucru înseamnă că în momentul în care practici un anumit obicei, un lucru condiţionat, în momentul în care consume o substanţă sau repeţi un anumit comportament, uşor, uşor, se intră pe acest circuit. Iniţial este vorba despre o recompensă, despre o activitate care este percepută ca fiind plăcută. Acest lucru se întâmplă şi la jocurile de noroc. În momentul în care câştigi şi apare acea euforie, acea fericire, se intră pe calea recompense. Dacă frecvenţa creşte şi se practică jocul în continuare, la un moment dar nu mai este nevoie de plăcere. Astfel, intervine comportamentul compulsiv”, a precizat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict. Cristian ANDREI