Descinderi DNA la Primăria Iași. Achiziția de cărbune, luată 'la puricat' de procurori

Descinderi ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție la Primăria Municipiului Iași. Vizat ar fi primarul Mihai Chirica care ar fi achiziționat tone de cărbune la suprapreț.

Alături de câțiva ofițeri de poliție judiciară, anchetatorii consultă o serie de documente cu privire la două dosare penale, ambele în legătură cu achiziții necesare sistemului de termoficare, respectiv combustibilul necesar funcționării sistemului.

Documentele au fost solicitate de la Direcția Tehnică și cea Economică. „Au venit să solicite documente cu privire la funcționarea termoficării și CET pentru perioada 2021 – 2022”, a comentat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Edilul municipiului Iaşi ar fi cumpărat cărbune de la furnizorul Vitol, în 2022, pentru care ar fi plătit 414 dolari pe tonă, un preţ de cinci ori mai mare. Mihai Chirica a dat recent în judecată compania, după ce şi-a dat seama că a luat ţeapă de circa 71 milioane de euro.

Contractul încheiat cu Vitol a fost pentru 140.000 de tone.

Primăria Iaşi a plătit în prima instanţă un avans de 16 milioane, iar mai apoi 33 de milioane de euro pentru circa 80.000 de tone de cărbune, însă Mihai Chirica nu are documentele originale care atestă provenienţa. De asemenea, 500.000 de dolari au fost daţi de Primărie, însă huila nu a fost livrata. Totodată, edilul a achitat certificate CO2 de 22 milioane de euro pentru poluare.

Potrivit unor surse în dosar ar fi vizat și Alin Aivănoaei, director Termo Service SA.

Aceleași surse au precizat că reprezentanții DNA ar urma să ridice nişte documente care ar viza „combinaţia”. De asemenea, acţiunea celor de la DNA este una discretă, la Primăria Iaşi nu sunt dube de mascaţi, jandarmi sau alte structuri colaboratoare.

Până în acest moment, reprezentanţii DNA nu au oferit un punct de vedere legat de acţiunea de la Palatul Roznovanu.

Sursele spun că este posibil ca acţiunea de astăzi să fie premergătoare unor acţiuni mai ample ce vor avea loc mai apoi.