Descoperire incredibilă la Iaşi: Seamănă cu piramidele egiptene şi este veche de 3000 de ani

O piramioda veche de 3000 de ani a fost descoperită la granița dintre județele Iași și Vaslui, în satul Rasesti, comuna Dranceni. Construcția, denumită ”Movila de la Rabaia”, se aseamănă cu piramidele egiptene. Cu toate că mulți cercetători au investigat-o, nimeni nu poate oferi date exacte în legătura cu originile și semnificațiile sale. Constructia a fost studiată și analizată de numeroși specialisti și istorici. Cele mai profunde cercetări au fost făcute de profesorul Dan Gh. Teodor, fost director al Institutului de Arheologie din Iași.

În anul 1961, el a fost desemnat sa deruleze un sondaj arheologic de verificare a zonei. "Eu am cercetat această Movilă a Rabaiei. Chiar am făcut și săpături în interiorul ei. Astfel, am găsit o construcție, într-o galerie, cu bârne și un strat de cenușă. De asemenea, resturile ceramice și vârful de săgeată din bronz fiind specifice civilizatiei sciților regali, din perioada secolelor IV - V i.d.Hr. Dacă ipoteza formulată pe baza observațiilor făcute se vor dovedi reale, ar trebui să admitem că Movila Rabaiei este mormântul unui important conducător scitic, complexul funerar fiind asemănător cu cel al tumulilor scitici atestați și cercetati parțial din zonele de la nordul Mării Negre", dezvaluie prof. Teodor.

Arheologul a mai spus că există posibilitatea ca, la o cercetare amănunțită a construcției, ar putea fi găsit aur sau oseminte umane.