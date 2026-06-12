Dezinsecție masivă, în Iași!

* Primăria a declanșat una dintre cele mai ample campanii de dezinsecție și larvicidare din ultimii ani, acțiunile urmând să acopere întreg domeniul public al orașului

În contextul temperaturilor ridicate și al precipitațiilor din ultimele săptămâni, condițiile au devenit ideale pentru dezvoltarea populațiilor de țânțari și căpușe, motiv pentru care autoritățile accelerează ritmul intervențiilor.

Autoritățile anunță că echipele specializate intervin pe o suprafață impresionantă de aproape 4.900 de hectare, practic întregul teritoriu administrat de municipalitate, de la marile cartiere și până la parcuri, aliniamente stradale, spații verzi și zone de agrement.

Campania a început încă din luna mai, când au fost efectuate primele tratamente generale de dezinsecție la nivelul municipiului.

Acum, municipalitatea pregătește o nouă ofensivă împotriva insectelor. Dacă vremea va permite, fără ploi abundente sau rafale puternice de vânt, următoarele tratamente de dezinsecție vor fi aplicate pe 16 și 18 iunie.

Deși cei mai mulți ieșeni observă prezența țânțarilor, specialiștii atrag atenția că adevăratul risc îl reprezintă căpușele, care pot transmite diverse afecțiuni și care se dezvoltă în special în zonele cu vegetație bogată.

Parcurile, spațiile verzi dintre blocuri, terenurile neîngrijite și zonele de agrement sunt monitorizate constant, iar tratamentele aplicate urmăresc reducerea semnificativă a populațiilor de paraziți înainte de perioada de vârf a sezonului estival.

Avertisment pentru ieșeni

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zonele în care se desfășoară operațiunile de pulverizare în momentul trecerii utilajelor.

De asemenea, locuitorii sunt sfătuiți să închidă ferestrele locuințelor atunci când observă echipajele care efectuează tratamente în apropierea blocurilor sau caselor.

Măsurile sunt preventive și urmăresc limitarea expunerii accidentale la substanțele utilizate în procesul de dezinsecție.

Un mesaj important este adresat și apicultorilor din municipiu și din localitățile limitrofe. Primăria solicită proprietarilor de stupine să ia toate măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine pe durata intervențiilor, astfel încât impactul asupra polenizatorilor să fie redus la minimum.

Campania vine într-un moment în care bazele de agrement, ștrandul municipal și zonele de recreere în aer liber se pregătesc pentru afluxul de vizitatori din sezonul de vară. Carmen DEACONU