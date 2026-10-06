* Protecția copilului se mută, în multe situații, în sala de judecată * o agregare a dosarelor publice indică 41 de cauze asociate DGASPC Iași în 2026 * în spatele cifrelor se află situații foarte diferite: plasamente, consiliere psihologică, contestații privind handicapul, litigii administrative sau de muncă

DGASPC Iași apare tot mai des în dosarele instanțelor, însă numărul brut spune puțin despre ceea ce se întâmplă, de fapt, în sistemul de protecție socială. Uneori Direcția deschide procesul pentru a proteja un copil, alteori este chemată în judecată de persoane care contestă o decizie administrativă. Tocmai această diferență poate arăta unde se mută presiunea socială din Iași: în familie, în sistemul de protecție a copilului sau în zona drepturilor persoanelor cu dizabilități.

41 de dosare într-un singur an

O bază de date care agregă informațiile publice ale instanțelor indică 41 de dosare în 2026 în care apare Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. În total, platforma identifică 123 de dosare în perioada analizată, dintre care 46 încadrate la familie și minori, 32 la contencios administrativ, 20 la litigii de muncă și 14 în materie penală. În 39 dintre cele 123 de cauze, DGASPC figurează ca reclamant.

Pentru unele măsuri de protecție, procesul este obligatoriu

Prezența DGASPC într-un dosar nu indică automat un conflict între instituție și familie. Legea protecției copilului stabilește situații în care instanța este cea care trebuie să decidă asupra plasamentului, iar în anumite cazuri DGASPC este chiar instituția obligată să sesizeze judecătorul.

Un exemplu concret apare într-un dosar înregistrat în martie 2026 la Judecătoria Iași. DGASPC Iași figurează ca reclamant, iar obiectul cauzei este „obligarea minorului la consiliere psihologică”. Instanța a admis în parte cererea.

Într-o altă cauză, analizată de Curtea de Apel Iași în 2026, acțiunea inițială fusese formulată de DGASPC pentru înlocuirea plasamentului în regim de urgență al unei minore cu măsura plasamentului la un asistent maternal profesionist.

Așadar, o parte dintre procese pot reprezenta chiar mecanismul juridic prin care statul intervine atunci când un copil are nevoie de o măsură de protecție.

O altă presiune vine din dosarele persoanelor cu dizabilități

Dincolo de protecția copilului, în instanțele ieșene apar și litigii privind certificatele de încadrare în grad de handicap.

Într-un dosar înregistrat în aprilie 2026 la Tribunalul Iași, obiectul este anularea unui certificat de încadrare în grad de handicap, iar printre pârâți se află DGASPC Iași și structurile de evaluare pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Lista dosarelor publice din 2026 arată mai multe cauze cu obiecte precum „anulare act administrativ”, „contestație certificat de încadrare în grad de handicap” sau „revocare dispoziție”.

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