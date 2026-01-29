* Filarmonica „Moldova” comprimă în februarie patru întâlniri care pot face agenda culturală a lunii * este vorba despre trei concerte simfonice la Casa de Cultură a Studenților și o seară camerală în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

Filarmonica „Moldova” din Iași își invită publicul la o serie de concerte în luna februarie, cu start în seara de vineri, 6 februarie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților Iași. Orchestra simfonică a Filarmonicii va fi dirijată de Cristian Oroșanu, iar solist este violonistul Răzvan Stoica. Programul serii include „Habanera” de Emmanuel Chabrier, Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră în re major, op. 6 de Niccolò Paganini, suita „Gli uccelli” de Ottorino Respighi și „Le tombeau de Couperin” de Maurice Ravel.

A doua întâlnire are loc vineri, 13 februarie, tot de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților Iași, într-un concert simfonic ce aduce pe podium Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal, cu pianistul Josu de Solaun în rol solistic. În această seară, publicul va asculta „Prélude à l'après-midi d'un faune” de Claude Debussy, Concertul pentru pian și orchestră în sol major de Maurice Ravel și Simfonia în re minor de César Franck.

Marți, 17 februarie, de la ora 19:00, seria continuă cu un concert cameral găzduit de Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Cvartetul Ad Libitum al Filarmonicii „Moldova” din Iași urcă pe scenă în componența Remus Azoitei la vioară, Șerban Mereuță la vioară, Doru Costăchescu la violă și Filip Papa la violoncel. Programul cameral cuprinde Quartettsatz în do minor, D 703 de Franz Schubert, Cvartetul nr. 20 în re major, KV 499 de Wolfgang Amadeus Mozart și Cvartetul nr. 2 în re major de Aleksandr Borodin. Pentru această seară este precizat că biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției, pe str. Cuza Vodă nr. 29.

Seria se încheie vineri, 20 februarie, la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților Iași, cu un concert simfonic dirijat de Tiran Nikogosyan, avându-l ca solist pe violonistul Liviu Prunaru. Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” propune un program spectaculos: „Danse macabre”, op. 40 de Camille Saint-Saëns, „Simfonia spaniolă”, op. 21 de Édouard Lalo și Simfonia nr. 1 în re minor, op. 13 de Serghei Rahmaninov.

Biletele pentru concerte pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției, situată pe str. „Cuza Vodă”.

În lumea muzicii clasice, Josu de Solaun este un nume important și foarte premiat. Laureat al Concursului Internațional „George Enescu” (pian), a câștigat și alte competiții majore (de exemplu, José Iturbi), iar în ultimii ani a primit și International Classical Music Awards (ICMA) pentru înregistrări și interpretare.

Maura ANGHEL