Doi ani de puşcărie pentru un fes

Georgel J. face stă în puşcărie de pe 23 aprilie 2024. A fost condamnat la doi ani, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată. Fapta, una banală. S-a luat la bătaie cu un anume Daniel C., dar nicio lovitură serioasă, doar îmbrânceli şi tras de haine. În plină zi, pe pietonalul de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în faţă la Mitropolie.

La un moment dat, lui Daniel i-a căzut fesul de pe cap. Georgel l-a ridicat, l-a băgat în buzunarul gecii şi a plecat, speculând la maxim faptul că nouă cetăţeni interveniseră în conflict, despărţindu-i.

Daniel s-a mai ales şi cu câteva vânătăi, a jurat să se răzbune. Bazându-se pe declaraţiile celor nouă martori şi pe imaginile surprinse de către camerele de supraveghere, i-a făcut plângere lui Georgel, acuzându-l de tâlhărie calificată. Procurorul de caz a terminat rapid rechizitoriul, l-a trimis în instanţă cu propunerea de condamnare cu executare. Pentru că Georgel e recidivist. Judecătorul a fost de acord şi l-a trimis pe inculpat după gratii.

Condamnatul nu s-a resemnat, a atacat sentinţa, solicitând revizuirea. Pentru netemeinicie. „Îndeosebi a susţinut faptul că martorii au declarat în mod fals faptul că el şi-ar fi însuţit fesul persoanei vătămate, întrucât acest lucru nu este adevărat, fesul căzând pe jos în urma altercaţiei dintre ei, aspecte ce au condus la condamnarea sa pentru tâlhărie calificată, iar nu pentru lovire sau alte violenţe, cum ar considera revizuentul că ar fi fost corect”.

Nici de data asta, n-a avut câştig de cauză: „nu a făcut dovada în cadrul acestui proces că ar fi sesizat măcar organele de poliţie sau parchetul referitor la comiterea de către martori a infracţiunilor de mărturie mincinoasă. Instanţa constată că nu s-a invocat nici existenţa unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale faţă de aceste persoane, pentru ca dovedirea cazului de revizuire să se realizeze în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă”. La finele săptămânii trecute, judecătorul a decis. I-a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire. Georgel mai are de stat încă un an în închisoare şi nu mai are cale de atac. Costisitor fesul. Marcel FLUERARU