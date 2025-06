Doi frați din Erbiceni, înecați în Bahlui

Tragedie în comuna Erbiceni. Doi minori, de 10 și 12 ani, care au mers la scăldat s-au înecat în apele Bahluiului, mult mai adânc după ploile din ultima perioadă. Unul dintre ei a fost scos de un unchi în timp util și a fost dus cu elicopterul la spital. Pentru celălalt, pompierii au făcut căutări ore în șir.

Cei doi frați din comuna Erbiceni merseseră în vizită la un unchi, la o stână din apropierea locului în care s-a întâmplat tragedia. Temperaturile ridicate i-au făcut ca în loc să plece acasă să se oprească la scăldat. Dar nu au mai ținut cont de faptul că apa e mai adâncă după ploile din ultimele zile. Un alt copil a alertat unchiul de la stână când a văzut ca cei doi sunt luați de curenți. „Până am fugit, l-am găsit pe ăla aici. Pe primul nu l-am găsit. L-am scos afară și l-am adus aici, pe mal. A venit cineva și mi-a zis că se îneacă nepoții mei. Ei veniseră la mine, să îmi aducă o baterie pentru telefon. Au zis că merg la apă și le-am zis să nu meargă. De la ploi, a plouat și era prea mult. E adâncă apa. Am ajuns și l-am prins în mijloc pe unul, pe al doilea nu l-am prins. L-am scos la mal și l-am pus pe o parte, a vărsat apă”, spune unchiul celor doi.

Un alt bărbat a fost alertat de martori. Acesta a venit în fugă și a sunat la 112. Prin telefon, cei din dispecerat le-au explicat ce să facă pentru a-l ajuta pe copilul scos. „Eu veneam de la muncă și de acolo, din stație, veneau copiii în pielea goală și spuneau nene, nene s-au înecat niște băieți în Bahlui. Am pedalat eu, am fugit repede. Când am ajuns, băiatul deja îl scoatea pe acela pe mal. E salvat deja. Am sunat repede la salvare și am explicat repede despre ce este vorba. I-am explicat la băiat să îl resusciteze”, spune martorul.

La fața locului a mers și elicopterul

Echipajele de pompieri au început imediat căutările. Între timp elicopterul l-a transportat la spitalul de copii pe cel scos din apă. „Până la sosirea echipajelor unul dintre minori a fost scos în stare de conștiență de către cetățeni fiind ulterior preluat de către elicopterul smurd Iași și transportat la spitalul Sf. Maria. În momentul de față continuă căutările celui de-ai doilea minor dat dispărut”, explică Marius Plugaru, de la ISU Iași.

„Apă e mult mai adâncă, nu cred ca a fost așa debit de 10 ani. Ei ies la scăldat aici. Nu cred ca și-au dat seama de pericol. E o tragedie”, spune Răzvan Bulancea, primarul comunei. Maria STANCU