Doi polițiști din Vaslui, cercetați după ce au fost implicați într-un accident rutier: Unul dintre ei a fost prins cu alcoolemie ridicată

Doi polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui sunt cercetați disciplinar, după ce unul dintre ei, aflat la volanul unui autoturism, a fost implicat într-un accident rutier în orașul Negrești. Deși nu se aflau în timpul serviciului, verificările la fața locului au arătat că polițistul de 22 de ani, care conducea mașina, avea o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar conducerea IPJ Vaslui a declanșat o anchetă disciplinară

Potrivit datelor furnizate, marţi, de oficialii IPJ Vaslui, accidentul a avut loc duminică, 8 septembrie, după ora 21:00, în oraşul Negreşti şi s-a soldat doar cu pagube materiale.

Polițistul aflat la volan avea o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat

”La data de 08.09.2024, ora 21:12, Poliţia Oraşului Negreşti a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la un eveniment rutier produs în oraşul Negreşti, în zona intersecţiei străzilor Casa Apelor şi Vasile Alecsandri. În urma primelor cercetări efectuate, poliţiştii Serviciului Rutier Vaslui au constatat că, un autoturism înmatriculat în judeţul Suceava, condus de un tânăr de 22 de ani, din judeţul Suceava, care se deplasa spre strada Vasile Alecsandri, a acroşat un alt autoturism parcat şi a distrus o poartă de acces. În autoturism se afla, în calitate de pasager, un alt tânăr în vârstă de 26 de ani, din Negreşti, judeţul Vaslui. Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, rezultatul înregistrat fiind de 0.70 mg/l alcool pur în aerul expirat”, se arată într-un comunicat dat publicităţii marţi de IPJ Vaslui.

Poliţistul aflat la volanul autoturismului a fost prezentat Serviciului Judeţean de Medicină Legală Vaslui pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În urma accidentului, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.