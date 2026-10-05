Drama elevilor români întorși din străinătate. Se caută soluții pentru reintegrarea lor în școlile din Iași

Pentru un copil care se întoarce în România după ani petrecuți la școală în străinătate, revenirea acasă poate însemna începutul unei noi lupte. Limba, programa, colegii, profesorii și chiar modul de predare pot deveni obstacole pe care familia nu le-a anticipat.

Această realitate este adusă în prim-plan la Iași prin proiectul REAL – „Adaptarea socio-lingvistică la elevii români proveniți din străinătate”, lansat de Fundația EuroEd. Proiectul se desfășoară între 15 septembrie și 15 noiembrie 2026, cu finanțare de la Primăria Municipiului Iași și cofinanțare din partea Fundației EuroEd.

Scopul este reprezentat de reintegrarea copiilor români care au studiat în alte țări și care trebuie să se adapteze din nou sistemului educațional românesc.

Potrivit datelor avute în vedere la fundamentarea proiectului, situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât doar aproximativ 1% dintre elevii remigranți potențial interesați de grupele de acomodare ajung să beneficieze de orele de limba română organizate prin aceste grupe.

Problemele nu țin doar de limbă

Copiii reveniți din străinătate se pot confrunta cu dificultăți lingvistice, academice, sociale și emoționale, în timp ce părinții încearcă să navigheze un sistem pe care uneori îl cunosc tot mai puțin. La rândul lor, profesorii și consilierii școlari trebuie să găsească rapid soluții pentru elevi cu experiențe educaționale foarte diferite.

Proiectul își propune tocmai să afle ce se întâmplă cu acești copii după întoarcerea în România și de ce reintegrarea este atât de dificilă.

În următoarele două luni vor fi derulate cercetări în școli din Iași, prin interviuri, observații și chestionare adresate elevilor remigranți, părinților, profesorilor, consilierilor școlari și reprezentanților instituțiilor implicate.

La proiect participă Fundația EuroEd, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Academia Română – Filiala Iași și Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”.

Un moment important va fi conferința organizată la Iași, unde copii, părinți, profesori, cercetători, practicieni și reprezentanți ai autorităților vor discuta despre problemele întâlnite și despre soluțiile care funcționează deja.

Cercetarea nu se va opri la identificarea problemelor

Echipa REAL își propune să construiască, împreună cu profesori, directori, consilieri școlari și specialiști, resurse și recomandări educaționale, iar concluziile vor fi cuprinse într-un raport care va putea sta la baza unor politici publice pentru reintegrarea elevilor remigranți.

Pe termen mai lung, proiectul urmărește un obiectiv ambițios: crearea unui protocol de primire și însoțire socio-educativă a copiilor români reveniți din străinătate.

Pentru acești elevi, întoarcerea în România nu ar trebui să fie începutul unei noi perioade de nesiguranță. Ar trebui să însemne, pur și simplu, posibilitatea de a reveni la școală, de a-și regăsi locul printre colegi și de a se simți din nou „acasă”. Carmen DEACONU