DREPT LA REPLICĂ în vederea unei corecte informări a opiniei publice Societatea PARKMED S.R.L., Societatea DACORUM GRUP S.R.L.

Societatea PARKMED S.R.L.

Societatea DACORUM GRUP S.R.L.

Mihai Pintilie

DREPT LA REPLICĂ

În vederea unei corecte informări a opiniei publice arătăm că în cuprinsul articolului intitulat Patronul Dacorum scapă de PUZ la un bloc în Copou deși are trei monumente la mai puțin de 100 m distanță. Alții n-au acest noroc, publicat în data de 03.02.2026 de redacția reporteris online, la adresa: https://reporteris.ro/exclusiv/anchete/patronul-dacorum-scapa-de-puz-la-un-bloc-in-copou-desi-are-trei-monumente-la-mai-putin-de-100-m-distanta-altii-n-au-acest-noroc/ , articol semnat de Iulian Mofteescu, sunt inserate informații prezentate într-o manieră nereală și care sunt de natură a aduce un prejudiciu de imagine atât societăților Parkmed S.R.L. și Dacorum Grup S.R.L., cât și persoanei fizice, d-nul Mihai Pintilie.

Dacă scopul articolului ar fi fost doar unul cu caracter pur informativ, destinat publicului cititor, nu era necesară inserarea unor chestiuni suplimentare și care nu au legătură cu societatea beneficiară Parkmed S.R.L.

Aducerea în discuție a unei societăți (Dacorum) care nu are legătură cu proiectul imobiliar doar prin faptul că cele două societăți au același administrator este nejustificată și de natură a leza imaginea atât a societății Dacorum Grup cât și a domnului Mihai Pintilie.

Cât privește informațiile vizând proiectul imobiliar al societății Parkmed S.R.L. aducem la cunoștință că în articol sunt prezentate chestiuni în contradicție cu realitatea, precum: Blocul are deja primele două nivele ridicate. Urmează și al treilea. Această afirmație este nereală, întrucât Societatea PARKMED S.R.L., beneficiară a autorizației de construcție pentru acest proiect, respectă regimul de înălțime al construcției S+P+2E și nu urmează construcția celui de-al treilea nivel.

Totodată, se menționează în articol faptul că: Prin lipsa PUZ-lui, a ocolit doi pași esențiali: descărcarea arheologică ce ar fi fost impusă ținând cont că terenul e în zonă centrală și acordul vecinilor. Care este miza: fără PUZ sunt ocolite etape importante, care ar face ca autorizarea să dureze 4-5 ani

Aducem la cunoștință faptul că lucrările de construcție realizate de societatea Parkmed S.R.L. au avut încheiat contract de cercetare-supraveghere arheologică, cu descărcare arheologică (așa după cum s-a solicitat prin avizul Direcției Județene pentru Cultură